1 órája
Palvin Barbi fájdalmas titka és a hozzá kapcsolódó műtét, ami mindent megváltoztatott
Évekig szenvedett titokban, most először beszélt róla. Az endometriózis mindent felborított az életében.
Évek óta tartó erős fájdalmak, rendszertelen vérzés, kimerültség és álmatlan éjszakák után Palvin Barbit három hónappal a diagnózis felállítása után műteni kellett endometriózis miatt. A modell elmondta: sokáig azt hitte, ez természetes állapot, de végül szakorvoshoz fordult, aki felismerte a betegséget. A műtét után életminősége jelentősen javult, első alkalommal tapasztalt könnyebb menstruációt – írta az Origo
Endometriózis és a korai diagnózis fontossága
Az endometriózis olyan betegség, amikor a méhnyálkahártyához hasonló szövet a méhen kívül jelenik meg, például a petefészekben, a petevezetékben vagy a medence területén. Ez krónikus gyulladást, összenövéseket és súlyos fájdalmat okozhat.
Gyakori tünetek:
- erős alhasi és deréktáji fájdalom menstruáció idején
- kimerültség, fáradtság
- rendszertelen vagy bőséges vérzés
- álmatlan éjszakák
- akár meddőség kialakulása is lehetséges
A modell hangsúlyozta, hogy az endometriózis gyakran nem mutatható ki rutin nőgyógyászati vizsgálatokkal, ezért fontos a célzott diagnosztika. A diagnózist követően Palvin Barbit megműtötték.
A beavatkozás célja a fájdalmat okozó szövetek eltávolítása volt, amely után azonnal érezhető volt a javulás: könnyebb menstruáció, jobb közérzet. A modell a műtét után három hónapot pihent, hogy teljesen felépüljön és most ismét készen áll a munkára.
Palvin Barbara saját történetével arra hívta fel a figyelmet, hogy nem szabad természetesnek venni a tartós fájdalmat, hanem szakorvoshoz kell fordulni. A korai diagnózis kulcsfontosságú, mert megelőzheti a súlyos szövődményeket és segíthet megőrizni a termékenységet.
Az endometriózis világszerte a nők mintegy 10 százalékát érinti, Magyarországon körülbelül 200 ezer nő küzd a betegséggel. Sok esetben hosszú évek telnek el a tünetek jelentkezése és a diagnózis között.