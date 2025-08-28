Felsőgallai csoda: 730 nap után ölelhette újra gazdáját Bobi

Ki ne imádná az ember négylábú, szőrős legjobb barátját? Ha bármi rossz történne kedvencünkkel, bele is betegednénk, hisz ő nem elsősorban egy átlagos kutya, hanem sok esetben családtag is. Így volt ezzel a tatabányai családdal is, akiknek elveszett kutyusuk két év után került meg. Mutatjuk a teljes történetet.

Bobi, az elveszett kutyus két év után hazatért gazdáihoz.

Forrás: beküldött

Két év után hazatalált Bobi, az elveszett kutyus

Bobi, a francia bulldog 2023 márciusában tűnt el Tatabányáról, most három éves. Két évvel ezelőtt egy szülinapi ajándék volt a csintalan kutya, a család mindent tűvé tett a kiskutya megtalálásáért, napi szinten keresték őt, és több Facebook posztot is közzétettek az eltűnésével kapcsolatban, abban a reményben, hogy ha szélesebb körben látják az emberek, a család kutyája nagyobb eséllyel lesz meg.

Bobi Felsőgalláról tűnt el, rengeteg posztot tettem ki róla. A helyi menhely is sokat segített nekünk. Az eltűnése után nagyon sokat kerestem őt, kb 3 hónapra rá kaptam egy fotót, hogy látták a felsőgallai dohánybolt előtt, de mire leértem, már nem volt sehol. Utána megint semmi hírt nem kaptam róla. Rengetegen írtak, hogy láttak egy francia bulldog kutyust, de egyik sem Bobi volt. Mindennap megosztottam róla képeket abban a reményben, hogy valaki csak látja, de semmi. Aztán három nappal ezelőtt kaptunk egy telefonhívást a tatai Tappancs állatorvosi rendelőből, hogy bevittek egy kutyát, a kutya Bobi névre hallgat, chipeltetve van. Ő volt az! Két év után újra találkoztunk, amikor megláttam őt, én újra gyermek lettem. annyira sírtam. Ő pedig a nyakamba ugrott, nem tudjuk pontosan hol, és kinél volt illetve Tatabányáról hogyan került Tatára, de hál' Istennek egészséges. Van egy kis bőrbetegsége, ez valószínűleg allergia. Nem tudom mivel etették, de a súlya nagyon jó. Istennek hála újra együtt lehetünk. A három gyermekem azóta minden percben mellette van.

- mondta Bobi gazdája, akinek a szíve csordultig van hálával és szeretettel.

