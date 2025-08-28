Egymás után tűntek el a testvérek, Oroszlányban mindenki értük aggódik

Az Oroszlányi Rendőrkapitányság közlése szerint 2025. augusztus 13-án jelentették be a 2013-ban Esztergomban született Jóni Csaba eltűnését, majd másnap, augusztus 14-én testvéréét, a 2015-ös születésű Jóni Nikolaszét. Mindkét ügyben körözést rendeltek el, és a hatóság a lakosság segítségét kéri az eltűnt testvérpár felkutatásában.

Forrás: police.hu

A police.hu-n elérhető körözési adatok nyilvánosak, az Oroszlányi Rendőrkapitányság pedig arra kéri a lakosságot, hogy aki bármit tud a fiúk tartózkodási helyéről, hívja a 34/560-730-as telefonszámot, vagy tegyen bejelentést személyesen a rendőrkapitányságon.