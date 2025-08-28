augusztus 28., csütörtök

Testvérpár

43 perce

Egymás után tűntek el a testvérek, Oroszlányban mindenki értük aggódik

Címkék#Oroszlányi Rendőrkapitányság#körözés#testvérpár

Néhány nap különbséggel veszett nyoma két fiatal fiúnak Oroszlány környékén. A rendőrség szerint az eltűnt testvérpár ügyében minden információ életbevágó lehet.

Kemma.hu

Az Oroszlányi Rendőrkapitányság közlése szerint 2025. augusztus 13-án jelentették be a 2013-ban Esztergomban született Jóni Csaba eltűnését, majd másnap, augusztus 14-én testvéréét, a 2015-ös születésű Jóni Nikolaszét. Mindkét ügyben körözést rendeltek el, és a hatóság a lakosság segítségét kéri az eltűnt testvérpár felkutatásában.

Az eltűnt testvérpárt égre-földre keresik
Az eltűnt testvérpárt égre-földre keresik
Forrás:  police.hu

A rendőrség kéri a segítséget az eltűnt testvérpár ügyében

A police.hu-n elérhető körözési adatok nyilvánosak, az Oroszlányi Rendőrkapitányság pedig arra kéri a lakosságot, hogy aki bármit tud a fiúk tartózkodási helyéről, hívja a 34/560-730-as telefonszámot, vagy tegyen bejelentést személyesen a rendőrkapitányságon.

 

