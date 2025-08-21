Szörnyű hír terjed: holtan találták meg a Nagydorogról eltűnt csecsemőt

Augusztus 20-án tett közzé felhívást a rendőrség, hogy a lakosság segítségét kéri egy mindössze két hetes kisfiú eltűnése ügyében. A körözési lista szerint az eltűnt baba: B. Z. A., 2025. augusztus 6-án született Szekszárdon és 2025. augusztus 20 óta nem találják Nagydorogon - írta meg a teol.hu. A közösségi oldalakon kezdett el terjedni a borzalmas hír az eltűnt babáról, és arról, hol találták meg.

Eltűnt baba: szörnyű hír érkezett

Fotó: Bricolage

Az eltűnt baba körözését a Paksi Rendőrkapitányság rendelte el. A hatóság abban arra kért mindenkit, aki információval rendelkezik a csecsemő tartózkodási helyéről, mielőbb tegyen bejelentést. Valami egész biztosan történt, mert a rendőrség levette honlapjáról a körözést. Szerda reggel már nem volt elérhető a korábban közzétett felhívás a police.hu oldalon. Közben az egyik eltűnt embereket kereső csoportban megjelent egy borzalmas kiírás: megtalálták a csecsemőt, de már csak a holtteste került elő, méghozzá egy kukoricásban. A Bors információi szerint a rendőrség mára ígért felvilágosítást az ügyben, ez a legfrissebb hír, tehát a pletykákat nem erősítették meg és nem is cáfolták.

Részlet a szörnyű hírről beszámoló facebook-posztból

Csecsemőgyilkosságok a múltban

Sajnos Komárom-Esztergom vármegyében történtek hasonló esetek, bár kiemeljük, itt, a nagydorogi esetnél egyelőre rendőrségi megerősítés még nem érkezett. Tatabányán utoljára egy helyi nőt ítéltek el még 2016-ban, aki 12 évig titkolta, hogy végzett kisbabájával.

1998. februárjában guberálók találtak rá egy fagyott csecsemő holttestére a bakonybánki szeméttelepen.

Máig nem tudni, hogy ki miatt kellett meghalnia annak a babának, akit 2008-ban találtak Sárberekben.

1984-ben egy újszülött kislány holtteste került elő az oroszlányi szeméttelepről, egy papírdobozban. Őt egy özveasszony szülte világra majd hagyta magára.

1977-ben egy 19 éves lány fojtotta meg az újszülöttjét Csépen.

2013-ban egy kétgyermekes tatai anya rejtette szemeteskonténerek közé rejtette megfojtott pici babáját

A babamentő inkubátorok segíthetnek

Kiemelve, hogy nem tudni, mi történt Nagydorogon, azt fontos tudni, hogy ha valaki nem szeretné megtartani gyermekét, számos kórháznál vannak babamentő inkubátorok, ahogy az a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatbázisában is látható. Szűkebb hazánkban a tatabányai Szent Borbála Kórházban is van például. Ezek az inkubátorok úgy vannak elhelyezve egyébként, hogy a gyermekéről lemondó anya inkognitóban maradhat, ha már meghozta szomorú döntését. Volt is már rá példa, hogy valaki használta, 2024-ben egy csöpp kisfiút hagytak itt. Ő az Olivér nevet kapta a Szent Borbála Kórház dolgoóitól.

Ha valaki ilyen babamentő inkubátorba teszi a picit, akkor nem terheli büntetőjogi felelősség.