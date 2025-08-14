3 elpusztíthatatlan szobanövény - ezeket az örök életű virágokat lehetetlen kinyírni

Ön is azok közé tartozik, akik bármennyire is próbálkoznak, egyszerűen nem tudnak életben tartani egyetlen növényt sem? Van egy jó hírünk! Íme, azok az elpusztíthatatlan szobanövények, amelyek még az ön otthonában is garantáltan túlélnek.

Juhász Tamás árulta el, mik az elpusztíthatatlan szobanövények

Fotó: Hagymási Bence

Elpusztíthatatlan szobanövények: itt a lista!

– A fikuszt és az agglegénypálmát, és az anyósnyelvet tudnám kiemelni – bár vannak néhányan, akik ezeket is ki tudja pusztítani –, mindig azt szoktam mondani, hogy közelebb legyen a kiszáradáshoz, mint a túllocsolthoz egy szobanövény, mert bent a hőmérséklet, a fény és a víz együtt kellene álljon, de ez nem lehetséges. Bent, a szobában mindig kevesebb a fény, és ha alacsony a hőmérséklet, a víz és a fény nem lesz elég, ezért elrohad a növény. Ezekre mindig figyelni kell – javasolta Juhász Tamás, az Oázis kertészet munkatársa.

Az a legtöbb probléma, hogy mindig túllocsolják.

Juhász Tamás megosztotta velünk a szobanövények gondozása miként lesz a legjobb:

– Sokan azt hiszik, hogy locsolni, locsolni...De ez téves, ezek a növények általában víztartalékkal között élnek. A fikusz szereti a vizet, de a pangó vizet ez sem bírja elviselni. A pangó víz legveszélyesebb, de ez minden növényre igaz. Amikor meglocsoljuk a növényt, kifolyik az alátétbe, majd két nap múlva még mindig ott van. Ha fél órán belül egy növény nem szívja fel az alátétből a vizet, akkor ki kell önteni a tálból a vizet. Illetve sokan elkövetik azt a hibát is, hogy divatos kaspókba rakják a növényt, de ott nem látszik, ha áll a víz. Locsolja, locsolja és a növénynek olyan kinézete lesz, mintha kiszáradna, pedig locsolja mindennap. Itt a baj. Ilyenkor a gyökér elrothad.

