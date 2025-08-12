1 órája
Elhunyt a szeretett tanár, mindenki siratja Márti nénit
Augusztus 9-én, hosszantartó, méltósággal viselt betegség után elhunyt Metzger Márta, az Ászári Jászai Mari Általános Iskola szeretett tanára. Az elhunyt tanár évtizedeken át generációk életét formálta szeretetével, tudásával és emberségével.
Nehéz a búcsú, amikor olyan embert veszítünk el, aki nemcsak munkájában, hanem emberi kapcsolataiban is példát mutatott. Az elhunyt tanár, Metzger Márta életének minden napján gyerekek százait kísérte az első betűk tanulásától a felső tagozat kapujáig, és mindig a diákjai érdekeit tartotta szem előtt.
Az elhunyt tanár öröksége és hatása
Metzger Márta negyven éven át szolgálta hivatását töretlen elhivatottsággal, és közben közösséget épített, lehetőségeket teremtett tanítványainak. Az Ászári Jászai Mari Általános Iskola Facebookon-on közzétett bejegyzésében a nyugdíjazására írt méltató sorok között ez állt:
Megnyugtató személyisége, munkabírása, minden apró részletre kiterjedő érzékenysége, szakmai tudása, gyermekszeretete kiemelkedő.
Ez a mondat sajnos ma már búcsúszóként cseng, emlékeztetve arra, milyen ember volt ő – segítőkész, példamutató és szeretettel teli.