Gyász

2 órája

Elhunyt a szeretett tanár, mindenki siratja Márti nénit

Augusztus 9-én, hosszantartó, méltósággal viselt betegség után elhunyt Metzger Márta, az Ászári Jászai Mari Általános Iskola szeretett tanára. Az elhunyt tanár évtizedeken át generációk életét formálta szeretetével, tudásával és emberségével.

Kemma.hu

Nehéz a búcsú, amikor olyan embert veszítünk el, aki nemcsak munkájában, hanem emberi kapcsolataiban is példát mutatott. Az elhunyt tanár, Metzger Márta életének minden napján gyerekek százait kísérte az első betűk tanulásától a felső tagozat kapujáig, és mindig a diákjai érdekeit tartotta szem előtt.

Az elhunyt tanár évtizedeken át generációk életét formálta szeretetével, tudásával és emberségével. 
Forrás:  Facebook

Az elhunyt tanár öröksége és hatása

Metzger Márta negyven éven át szolgálta hivatását töretlen elhivatottsággal, és közben közösséget épített, lehetőségeket teremtett tanítványainak. Az Ászári Jászai Mari Általános Iskola Facebookon-on közzétett bejegyzésében a nyugdíjazására írt méltató sorok között ez állt: 

Megnyugtató személyisége, munkabírása, minden apró részletre kiterjedő érzékenysége, szakmai tudása, gyermekszeretete kiemelkedő.

 Ez a mondat sajnos ma már búcsúszóként cseng, emlékeztetve arra, milyen ember volt ő – segítőkész, példamutató és szeretettel teli.

 

