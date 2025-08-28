augusztus 28., csütörtök

Gyász

1 órája

Elhunyt Dorog aranyszívű máltaisa, nagybetűs, igaz embere

Dorog város kitüntetettjét, a példaértékű cselekedeteivel kitűnő Fritz Istvánt gyászolja a város. Méltó módom emlékeztek meg az elhunytról.

Kemma.hu

76 éves korában elhunyt Fritz István, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat dorogi szervezetének alapítójától, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye állandó diakónusától, Dorog város kitüntetettje,írta a városi Facebook-oldal.

Forrás: Magyar Kurír

Elhunyt Dorog éltének egyik építőköve

Megemlékezésükben felidézték: Fritz István Dorogon született és minden idekötötte, karitatív tevékenységéről sokan ismerték szerették. A négygyerekes családapa és többszörös nagypapa eredeti szakmáját tekintve órás-műszerész volt, ám 1994-ben irányt váltott: világi hitoktató lett, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen diplomázott. 

Az esztergomi karitaszmunka jóvoltából ismerkedett meg a Máltai Szeretetszolgálattal és tevékenységével, a következőévben pedig megalapította a szeretetszolgálat dorogi szervezetét. 

Néhány évvel ezelőtt a Kemma.hu is készített interjút Fritz Istvánnal, aki a szervezet akkori terveiről és elárt eredményeiről mesélt.

Keresztényi hittel élte mindennapjait

Fritz István keresztényi hite is erős volt: 2000. október 14-én Dorogon diakónusnak szentelték fel,  éveken át a Szent Borbála plébánia diakónusaként tevékenykedett és hitoktatóként is dolgozott. 2015-ben lelkipásztori kisegítő megbízást kapott főpásztorától az Únyi Szent Mihály plébánia oldallagos ellátására.

 

Kereszténységből fakadó kötelezettség 

– ez volt mottója Fritz Istvánnak, idézte fel a város oldal. Munkáját többször is díjakkal ismerték el. Így a város 2006-ben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dorogi Szervezetének Pro Urbe díjat adományozott. 2014-ben, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fennállásának 25. évfordulóján Apor Vilmos Érdemkereszt Ezüst Fokozatával ismerték el.  2016-ban a Év Szociális Dolgozója díjat, 2022-ben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Ambrózia-díját kapta.

Idősebb korában fia, Fritz Péter vette át a Máltai Szeretetszolgálat dorogi csoportjának vezetését, ám Fritz István ezekben az években is segített a nehéz sorsúak támogatásában.

Fritz István és fia, Fritz Péter
Fotó: Lambert Attila / Forrás: Magyar Kurír

 

A Magyar Kurírnak Fritz Péter visszaemlékezett azokra a pillanatokra, amikor diakónussá szentelésekor édesapja ott állt mellette. A férfi megindítóan beszélt édesapjáról

Ránéztem apámra, lepergett előttem, mennyi mindent kaptam tőle. Legfőképp a minta, ahogyan élt. Elcsatangolhattam volna ezerfelé, de ő mindig ott állt mellettem, s talán nem szóval, de példával mutatta az irányt.

 


 

