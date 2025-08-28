Elhunyt Dorog aranyszívű máltaisa, nagybetűs, igaz embere

76 éves korában elhunyt Fritz István, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat dorogi szervezetének alapítójától, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye állandó diakónusától, Dorog város kitüntetettje,írta a városi Facebook-oldal.

Dorog város kitüntetettjét, a példaértékű cselekedeteivel kitűnő Fritz Istvánt gyászolja a város. Méltó módom emlékeztek meg az elhunytról.

Forrás: Magyar Kurír

Elhunyt Dorog éltének egyik építőköve

Megemlékezésükben felidézték: Fritz István Dorogon született és minden idekötötte, karitatív tevékenységéről sokan ismerték szerették. A négygyerekes családapa és többszörös nagypapa eredeti szakmáját tekintve órás-műszerész volt, ám 1994-ben irányt váltott: világi hitoktató lett, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen diplomázott.

Az esztergomi karitaszmunka jóvoltából ismerkedett meg a Máltai Szeretetszolgálattal és tevékenységével, a következőévben pedig megalapította a szeretetszolgálat dorogi szervezetét.

Néhány évvel ezelőtt a Kemma.hu is készített interjút Fritz Istvánnal, aki a szervezet akkori terveiről és elárt eredményeiről mesélt.