1 órája
Szökésben a tatabányai férfi, elfogatóparancsot adtak ki ellene
A hatóságok elfogatóparancs alapján keresnek egy tatabányai születésű férfit. Az elfogatóparancs lopás miatt került kiadásra a Tatabányai Törvényszék által.
A Tatabányai Törvényszék BV. csoportja 2025. augusztus 5-én rendelte el az elfogatóparancs kiadását, miután a férfi nem teljesítette a bíróság által előírt büntetés-végrehajtási kötelezettségeit. Az ügy lopás bűncselekményéhez kapcsolódik, a nyomozást és a körözési eljárást az Oroszlányi Rendőrkapitányság folytatja.
Elfogatóparancs részletei és a keresett személy adatai
A keresett személy férfi, 1988. október 25-én született Tatabányán, magyar állampolgár. A körözést lopás miatt rendelték el. Az ügyben a Tatabányai Törvényszék jár el, a körözési eljárást az Oroszlányi Rendőrkapitányság folytatja.
A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a férfi tartózkodási helyéről, az értesítse a hatóságokat az Oroszlányi Rendőrkapitányság telefonszámán: +36 (34) 560-730.