Életveszély

58 perce

További életveszélyes területek Tatabányán: nem foglalkozik a kérdéssel az önkormányzat

Újabb meghökkentő dolog Tatabánya mindennapjaiban. Faágak esnek az autókra, de az önkormányzat nem foglalkozik a lakosok kéréseivel.

Kemma.hu

Újabb megdöbbentő dolog a tatabányai mindennapokban. A napokban a kemma.hu is beszámolt az életveszélyről, amit az önkormányzat egy év elteltével sem orvosolt. A szőlőfa utcában egy fa ránőtt a vezetékre, amitől a helyiek félnek. Jelezték az önkormányzatnak, ám ezidáig válaszra sem méltatta az utcában lakókat az életveszély elhárításáról. 

Forrás: 24 Óra

A komáromi úton is életveszélyt jelentenek a fák

Olvasóink jelezték, hogy a komáromi útról is tettek bejelentést a fákról a parkoló autókra zuhanó és az ablakokra ránövő faágakkal kapcsolatban. Az önkormányzat azonban válaszra sem méltatta a lakosokat, akik maguk kénytelenek biztonságossá tenni lakókörnyezetüket. A lakosok több éve nem kapnak választ, pedig jelezték, hogy nem a fák kivágását kérik, hanem a megmetszésüket csupán. Ám ez esetben sem történt semmi az önkormányzat és a főkertész részéről sem.

 

