Dráma a tatai családnál: holtan esett össze az apa a kertben

Pénteken az otthona kertjében töltötte az estét egy középkorú férfi a családjával, mikor hirtelen rosszul lett, majd összeesett. Családja küzdött egy férfi életéért Komárom-Esztergom vármegyében - írja az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán. A családtagok kezdték meg az életmentést.

Életmentés: Tatán élt át drámai pillanatokat egy család

A beteg családja azonnal a segítségére sietett, mentőt hívtak, majd mentésirányító bajtársunk utasításait követve megvizsgálták a férfit, aki már nem lélegzett. A rutinos mentésirányító riasztotta a legközelebbi esetkocsit, miközben az újraélesztés lépéseire instruálta a bátor bejelentőket, akik fáradságot nem ismerve, egymást váltva küzdöttek a beteg életéért.

Helyszínre érkező bajtársaink átvették az életmentést, ami a család elképesztő helytállásának és a gyors segítségnek köszönhetően végül rövidesen sikerre vezetett és a féri keringése visszatért. A mentők stabil állapotban szállíthatták kórházba a beteget

- számoltak be az eset részleteiről a mentők a bejegyzésben.