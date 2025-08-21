augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

21°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csoda, ami történt

1 órája

Dráma a tatai családnál: holtan esett össze az apa a kertben

Címkék#család#kórház#mentőszolgálat#Tata

Családja küzdött egy férfi életéért Komárom-Esztergom vármegyében. A családapa váratlanul esett össze a kertben, hozzátartozói kezdték meg az életmentést.

Kemma.hu

Pénteken az otthona kertjében töltötte az estét egy középkorú férfi a családjával, mikor hirtelen rosszul lett, majd összeesett. Családja küzdött egy férfi életéért Komárom-Esztergom vármegyében - írja az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán. A családtagok kezdték meg az életmentést.

életmentés
Életmentés: Tatán élt át drámai pillanatokat egy család
Forrás:  24 Óra


Életmentés Tatán, a családja nélkül nem élte volna túl 

A beteg családja azonnal a segítségére sietett, mentőt hívtak, majd mentésirányító bajtársunk utasításait követve megvizsgálták a férfit, aki már nem lélegzett. A rutinos mentésirányító riasztotta a legközelebbi esetkocsit, miközben az újraélesztés lépéseire instruálta a bátor bejelentőket, akik fáradságot nem ismerve, egymást váltva küzdöttek a beteg életéért.

Helyszínre érkező bajtársaink átvették az életmentést, ami a család elképesztő helytállásának és a gyors segítségnek köszönhetően végül rövidesen sikerre vezetett és a féri keringése visszatért. A mentők stabil állapotban szállíthatták kórházba a beteget

- számoltak be az eset részleteiről a mentők a bejegyzésben.

A Mentőszolgálat közösségi oldalán tette közzé a drámai részleteket
Fotó: BG

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu