Nem fogadják el az élelmiszer-utalványt? Mutatjuk, hová fordulhatsz
Ha egy kereskedő jogtalanul nem fogadja el a vásárláskor az utalványt, van lehetőség jogorvoslatra. Az élelmiszer-utalvány elfogadását jogszabály írja elő.
Előfordulhat, hogy a nyugdíjas élelmiszer-utalványt egy bolt vagy piaci árus nem fogadja el, pedig a jogszabály kötelezné rá. Ilyenkor a vásárlónak több lehetősége is van a panasz benyújtására.
Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: hová fordulhatsz?
A kereskedő az utalvány beváltásakor ellenőrzi annak tartalmi és formai elemeit, és csak szabályos utalványt köteles elfogadni. Ha ennek ellenére megtagadja a beváltást, a helyszínen panaszt tehetünk, majd elutasítás esetén az illetékes vármegyei kormányhivatalhoz fordulhatunk.
Sérült a nyugdíjas élelmiszer-utalvány? Így intézheted a cserét
A kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán.
Az NKFH ügyfélszolgálata is ad tájékoztatást:
- Telefon: 06 80 310 020
- E-mail: [email protected]
Kérdésed van az élelmiszer-utalványról? Itt a hivatalos segítség
Hogyan nyújts be panaszt?
Panaszt tehetsz:
- személyesen vagy postán a kormányhivatalnál,
- elektronikusan ügyfélkapun keresztül,
- az online elérhetőségek a kormanyhivatal.hu oldalon érhetők el.
A bejelentéshez célszerű csatolni a kereskedő adatait, az eset rövid leírását, valamint az elutasított utalvány másolatát vagy fényképét.
