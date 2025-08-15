augusztus 15., péntek

2 órája

Nem fogadják el az élelmiszer-utalványt? Itt lehet panaszt tenni, segítséget kérni

Ha egy kereskedő jogtalanul nem fogadja el a vásárláskor az utalványt, van lehetőség jogorvoslatra. Az élelmiszer-utalvány elfogadását jogszabály írja elő.

Kemma.hu

Előfordulhat, hogy a nyugdíjas élelmiszer-utalványt egy bolt vagy piaci árus nem fogadja el, pedig a jogszabály kötelezné rá. Ilyenkor a vásárlónak több lehetősége is van a panasz benyújtására.

Supermarket,Cashier,Scanning,Potatoes,At,The,Checkout,Counter,,Processing,Groceries, élelmiszer-utalvány
A nyugdíjas élelmiszer-utalvány jogtalan elutasítása a kormányhivatalnál is bejelenthető
Fotó: Zamrznuti tonovi / Forrás:  Shutterstock, police.hu

Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: hová fordulhatsz?

A kereskedő az utalvány beváltásakor ellenőrzi annak tartalmi és formai elemeit, és csak szabályos utalványt köteles elfogadni. Ha ennek ellenére megtagadja a beváltást, a helyszínen panaszt tehetünk, majd elutasítás esetén az illetékes vármegyei kormányhivatalhoz fordulhatunk.

A kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán.

Az NKFH ügyfélszolgálata is ad tájékoztatást:

Hogyan nyújts be panaszt?

Panaszt tehetsz:

  • személyesen vagy postán a kormányhivatalnál,
  • elektronikusan ügyfélkapun keresztül,
  • az online elérhetőségek a kormanyhivatal.hu oldalon érhetők el.

A bejelentéshez célszerű csatolni a kereskedő adatait, az eset rövid leírását, valamint az elutasított utalvány másolatát vagy fényképét.

