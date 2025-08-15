Nem fogadják el az élelmiszer-utalványt? Itt lehet panaszt tenni, segítséget kérni

Előfordulhat, hogy a nyugdíjas élelmiszer-utalványt egy bolt vagy piaci árus nem fogadja el, pedig a jogszabály kötelezné rá. Ilyenkor a vásárlónak több lehetősége is van a panasz benyújtására.

A nyugdíjas élelmiszer-utalvány jogtalan elutasítása a kormányhivatalnál is bejelenthető

Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: hová fordulhatsz?

A kereskedő az utalvány beváltásakor ellenőrzi annak tartalmi és formai elemeit, és csak szabályos utalványt köteles elfogadni. Ha ennek ellenére megtagadja a beváltást, a helyszínen panaszt tehetünk, majd elutasítás esetén az illetékes vármegyei kormányhivatalhoz fordulhatunk.