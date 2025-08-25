Ekkor kézbesíti a posta az élelmiszer-utalványt a nyugdíjasoknak

A kormány elárulta a kézbesítés pontos dátumát. A 30 ezer forintos nyugdíjas élelmiszer-utalványok érkezése hamarosan indul.

A nyugdíjas élelmiszer-utalványt a Posta 10 munkanapig őrzi, ezután visszaküldi

Nyugdíjas élelmiszer-utalvány sokaknak jár

Mint korábban megírtuk: ősszel nyugdíjkompenzáció és 30 ezer forintos élelmiszer-utalványnak is örülhetnek a nyugdíjasok. Az utalványok élelmiszerre használhatóak fel és nem csak az öregségi nyugdíjasok jogosultak, hanem a nyugdíjszerű ellátásban részesülők is. Tehát, akik

öregségi nyugdíjat,

özvegyi nyugdíjat,

árvaellátást,

rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást,

fogyatékossági támogatást,

baleseti hozzátartozói nyugdíjat

vagy más, a rendeletben meghatározott ellátást kapnak.

Hamarosan érkezik az utalvány

A kormány nemrég Facebook-posztban közölte, mikor kezdik a nyugdíjas utalványok kézbesítését. A poszt szerint már nyomdában vannak az utalványok és szeptember 1-jén kezdik a kézbesítésüket.

Mint megírtuk: az utalványokat október 15-ig postázzák. Aki esetleg nem tudja átvenni, van módja újra kérni a kézbesítést, amelyről ebben a cikkben írtunk.

