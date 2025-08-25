augusztus 25., hétfő

44 perce

Ekkor kézbesíti a posta az élelmiszer-utalványt a nyugdíjasoknak

Címkék#élelmiszer utalvány#nyugdíjas#nyugdíj

Közzétették a kézbesítés kezdetének dátumát. Ekkor hozhatja a postás a nyugdíjas élelmiszer-utalványt

Kemma.hu

A kormány elárulta a kézbesítés pontos dátumát. A 30 ezer forintos nyugdíjas élelmiszer-utalványok érkezése hamarosan indul.

Senior,Woman,Picking,Out,Some,Vegetables,In,Supermarket, nyugdíjas élelmiszer-utalvány
A nyugdíjas élelmiszer-utalványt a Posta 10 munkanapig őrzi, ezután visszaküldi
Fotó: wavebreakmedia / Forrás: Shutterstock

Nyugdíjas élelmiszer-utalvány sokaknak jár

Mint korábban megírtuk: ősszel nyugdíjkompenzáció és 30 ezer forintos élelmiszer-utalványnak is örülhetnek a nyugdíjasok. Az utalványok élelmiszerre használhatóak fel és nem csak az öregségi nyugdíjasok jogosultak, hanem a nyugdíjszerű ellátásban részesülők is. Tehát, akik

  • öregségi nyugdíjat,
  • özvegyi nyugdíjat,
  • árvaellátást,
  • rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást,
  • fogyatékossági támogatást,
  • baleseti hozzátartozói nyugdíjat
  • vagy más, a rendeletben meghatározott ellátást kapnak.

Hamarosan érkezik az utalvány

A kormány nemrég Facebook-posztban közölte, mikor kezdik a nyugdíjas utalványok kézbesítését. A poszt szerint már nyomdában vannak az utalványok és szeptember 1-jén kezdik a kézbesítésüket. 

Mint megírtuk: az utalványokat október 15-ig postázzák. Aki esetleg nem tudja átvenni, van módja újra kérni a kézbesítést, amelyről ebben a cikkben írtunk. 

Ezekben a cikkeinkben részleteztük az utalvánnyal kapcsolatos tudnivalókat.

 

