Ekkor kézbesíti a posta az élelmiszer-utalványt a nyugdíjasoknak
Közzétették a kézbesítés kezdetének dátumát. Ekkor hozhatja a postás a nyugdíjas élelmiszer-utalványt
A kormány elárulta a kézbesítés pontos dátumát. A 30 ezer forintos nyugdíjas élelmiszer-utalványok érkezése hamarosan indul.
Nyugdíjas élelmiszer-utalvány sokaknak jár
Mint korábban megírtuk: ősszel nyugdíjkompenzáció és 30 ezer forintos élelmiszer-utalványnak is örülhetnek a nyugdíjasok. Az utalványok élelmiszerre használhatóak fel és nem csak az öregségi nyugdíjasok jogosultak, hanem a nyugdíjszerű ellátásban részesülők is. Tehát, akik
- öregségi nyugdíjat,
- özvegyi nyugdíjat,
- árvaellátást,
- rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást,
- fogyatékossági támogatást,
- baleseti hozzátartozói nyugdíjat
- vagy más, a rendeletben meghatározott ellátást kapnak.
Hamarosan érkezik az utalvány
A kormány nemrég Facebook-posztban közölte, mikor kezdik a nyugdíjas utalványok kézbesítését. A poszt szerint már nyomdában vannak az utalványok és szeptember 1-jén kezdik a kézbesítésüket.
Mint megírtuk: az utalványokat október 15-ig postázzák. Aki esetleg nem tudja átvenni, van módja újra kérni a kézbesítést, amelyről ebben a cikkben írtunk.
Ezekben a cikkeinkben részleteztük az utalvánnyal kapcsolatos tudnivalókat.
