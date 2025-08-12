Mutatjuk, hogyan kapják meg az utalványt a gyámság alatt lévők

Az élelmiszer-utalványt ősszel kézbesítik a nyugdíjasok számára. Ennek az összege 30 ezer forint. Az utalvánnyal kapcsolatban folyamatosan kérdések merülnek fel, mi pedig hivatalos információk alapján válaszoljuk meg ezeket.

A közgyógyellátás nem jelent automatikus jogosultságot a nyugdíjas élelmiszer-utalványra

Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: ez a folyamat gyámság alatt lévő embernél

A gyakori kérdések között szerepel az is, mi az eljárás gyámság, gondnokság alatt álló ember esetében, ha ilyen jelenség áll fent, kinek kerül kézbesítésre az élelmiszer-utalvány? A válasz pedig az, hogy ha ismerik a gyámot/gondnokot, az ő nevére fogják kézbesíteni az utalványt. A borítékon szerepel ugyanakkor a tényleges címzett neve is, hogy egyértelmű legyen, ki az utalvány valódi jogosultja. Ugyanígy küldik ki abban az esetben is, ha a gyám/gyámság vagy gondokság alatt álló/ gondnok havi ellátása megosztott.

Ki jogosult a támogatásra?

A Magyar Közlönyben megjelentek szerint a nyugdíjas élelmiszer-utalvány azoknak jár, akik

öregségi nyugdíjat,

özvegyi nyugdíjat,

szülői nyugdíjat,

árvaellátást,

baleseti hozzátartozói nyugellátást,

mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,

mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,

korhatár előtti ellátást,

szolgálati járandóságot,

átmeneti bányászjáradékot,

táncművészeti életjáradékot,

rokkantsági ellátást,

rehabilitációs ellátást,

baleseti járadékot,

rokkantsági járadékot,

bányászok egészségkárosodási járadékát,

fogyatékossági támogatást,

vakok személyi járadékát,

a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,

polgármesterek közszolgálati járadékát,

a hadigondozásról szóló törvény alapján a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátást,

nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,

nemzeti gondozási díjat,

házastársi pótlékot vagy

házastársi jövedelempótlékot folyósítottak.

