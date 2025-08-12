augusztus 12., kedd

Tudnivaló

48 perce

Mutatjuk, hogyan kapják meg az utalványt a gyámság alatt lévők

Címkék#élelmiszer utalvány#gyámság#nyugdíjas

Sok kérdés merült már fel az ősszel kézbesítésre kerülő utalványokkal kapcsolatban. Most azt mutatjuk meg, hogyan jut el az élelmiszer-utalvány a gondokság alatt állókhoz.

Kemma.hu

Az élelmiszer-utalványt ősszel kézbesítik a nyugdíjasok számára. Ennek az összege 30 ezer forint. Az utalvánnyal kapcsolatban folyamatosan kérdések merülnek fel, mi pedig hivatalos információk alapján válaszoljuk meg ezeket.

Supermarket,Aisle,With,Various,Products,Displayed,On,Well-organized,Shelves,,Creating, nyugdíjas élelmiszer-utalvány
A közgyógyellátás nem jelent automatikus jogosultságot a nyugdíjas élelmiszer-utalványra
Fotó: SeventyFour / Forrás:  Shutterstock

Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: ez a folyamat gyámság alatt lévő embernél

A gyakori kérdések között szerepel az is, mi az eljárás gyámság, gondnokság alatt álló ember esetében, ha ilyen jelenség áll fent, kinek kerül kézbesítésre az élelmiszer-utalvány? A válasz pedig az, hogy ha ismerik a gyámot/gondnokot, az ő nevére fogják kézbesíteni az utalványt. A borítékon szerepel ugyanakkor a tényleges címzett neve is, hogy egyértelmű legyen, ki az utalvány valódi jogosultja. Ugyanígy küldik ki abban az esetben is, ha a gyám/gyámság vagy gondokság alatt álló/ gondnok havi ellátása megosztott.

Ki jogosult a támogatásra?

A Magyar Közlönyben megjelentek szerint a nyugdíjas élelmiszer-utalvány azoknak jár, akik

  • öregségi nyugdíjat,
  • özvegyi nyugdíjat,
  • szülői nyugdíjat,
  • árvaellátást,
  • baleseti hozzátartozói nyugellátást,
  • mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
  • mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
  • korhatár előtti ellátást,
  • szolgálati járandóságot,
  • átmeneti bányászjáradékot,
  • táncművészeti életjáradékot,
  • rokkantsági ellátást,
  • rehabilitációs ellátást,
  • baleseti járadékot,
  • rokkantsági járadékot,
  • bányászok egészségkárosodási járadékát,
  • fogyatékossági támogatást,
  • vakok személyi járadékát,
  • a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,
  • polgármesterek közszolgálati járadékát,
  • a hadigondozásról szóló törvény alapján a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátást,
  • nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,
  • nemzeti gondozási díjat,
  • házastársi pótlékot vagy
  • házastársi jövedelempótlékot folyósítottak.

Minden, ami nyugdíj - cikkeink a témában

