Mutatjuk, hogyan kapják meg az utalványt a gyámság alatt lévők
Sok kérdés merült már fel az ősszel kézbesítésre kerülő utalványokkal kapcsolatban. Most azt mutatjuk meg, hogyan jut el az élelmiszer-utalvány a gondokság alatt állókhoz.
Az élelmiszer-utalványt ősszel kézbesítik a nyugdíjasok számára. Ennek az összege 30 ezer forint. Az utalvánnyal kapcsolatban folyamatosan kérdések merülnek fel, mi pedig hivatalos információk alapján válaszoljuk meg ezeket.
Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: ez a folyamat gyámság alatt lévő embernél
A gyakori kérdések között szerepel az is, mi az eljárás gyámság, gondnokság alatt álló ember esetében, ha ilyen jelenség áll fent, kinek kerül kézbesítésre az élelmiszer-utalvány? A válasz pedig az, hogy ha ismerik a gyámot/gondnokot, az ő nevére fogják kézbesíteni az utalványt. A borítékon szerepel ugyanakkor a tényleges címzett neve is, hogy egyértelmű legyen, ki az utalvány valódi jogosultja. Ugyanígy küldik ki abban az esetben is, ha a gyám/gyámság vagy gondokság alatt álló/ gondnok havi ellátása megosztott.
Ki jogosult a támogatásra?
A Magyar Közlönyben megjelentek szerint a nyugdíjas élelmiszer-utalvány azoknak jár, akik
- öregségi nyugdíjat,
- özvegyi nyugdíjat,
- szülői nyugdíjat,
- árvaellátást,
- baleseti hozzátartozói nyugellátást,
- mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
- mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
- korhatár előtti ellátást,
- szolgálati járandóságot,
- átmeneti bányászjáradékot,
- táncművészeti életjáradékot,
- rokkantsági ellátást,
- rehabilitációs ellátást,
- baleseti járadékot,
- rokkantsági járadékot,
- bányászok egészségkárosodási járadékát,
- fogyatékossági támogatást,
- vakok személyi járadékát,
- a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,
- polgármesterek közszolgálati járadékát,
- a hadigondozásról szóló törvény alapján a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátást,
- nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,
- nemzeti gondozási díjat,
- házastársi pótlékot vagy
- házastársi jövedelempótlékot folyósítottak.
