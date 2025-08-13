augusztus 13., szerda

2 órája

Haláleset után érkezne az élelmiszer-utalvány? Így szól a szabály az átvételről

Ha a jogosult a nyugdíjas élelmiszer-utalvány kézbesítése előtt elhunyt, az utalványt más személy nem veheti át. Az élelmiszer-utalvány ilyenkor nem örökölhető és nem küldhető ki újra.

Kemma.hu

Előfordulhat, hogy a nyugdíjas élelmiszer-utalványra jogosult személy még a kézhezvétel előtt elhunyt. Ilyenkor sokakban felmerül a kérdés: átveheti-e az utalványt az özvegy, a hozzátartozó vagy az örökös? A szabályok egyértelműek.

Élelmiszer-utalvány
A nyugdíjas élelmiszer-utalvány nem örökölhető, haláleset után sem az özvegy, sem a hozzátartozó nem veheti át
Forrás: vaol.hu/Illusztráció

Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: haláleset után nincs átvételi jog

Ha a Posta felé hivatalosan bejelentik a jogosult halálát, a már kiküldött, de át nem vett nyugdíjas élelmiszer-utalványt más személy – így az özvegy sem – veheti át.
Az utalvány nem örökölhető, ezért ismételt kiküldését az elhunyttal közös háztartásban élő hozzátartozó vagy örökös sem kérheti.

A szabály a gondnokra és gyámra címzett küldeményekre is vonatkozik: a gondnokolt vagy gyámolt személy halálát követően ezek a nyugdíjas élelmiszer-utalványok sem kézbesíthetők.

