Sérült a nyugdíjas élelmiszer-utalvány? Így intézheted a cserét

#átvétel#élelmiszer utalvány#szabály#pénz#Magyar Államkincstár

Ha a nyugdíjas élelmiszer-utalvány átvétel után megsérül, hivatalos úton lehet intézkedni. Az élelmiszer-utalvány pótlásának is megvan a maga menete.

Kemma.hu

Előfordulhat, hogy a nyugdíjas élelmiszer-utalvány a kézhezvétel után megsérül – például a boríték felbontásakor elszakad. Ilyenkor nem kell lemondani a támogatásról, de fontos tudni, hogyan lehet hivatalosan intézni a cserét.

nyugdíjas élelmiszer-utalvány
A sérült nyugdíjas élelmiszer-utalvány vizsgálat után, 1000 forintos címletekben kerülhet pótlásra
Fotó: Tom Werner / Forrás:  Getty Images

Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: teendők sérülés esetén

Ha az utalvány átvétel után megsérül, a jogosultnak ki kell töltenie a Magyar Államkincstár honlapján elérhető „Kérelem sérült vagy hiányos nyugdíjas élelmiszer-utalvány vizsgálata iránt” nevű nyomtatványt. Ezt a sérült utalvánnyal együtt postai úton kell megküldeni a következő címre:

Magyar Államkincstár
Budapest és Pest Vármegyei Igazgatóság
Állampénztári Iroda
1139 Budapest, Váci út 71.

A Magyar Államkincstár megvizsgálja az utalványt, és a vizsgálat eredményéről írásban értesíti a kérelmezőt a megadott levelezési címre.

Amennyiben a sérült utalvány biztonsági elemei még ellenőrizhetők, a Magyar Államkincstár csereutalványt küld, amelynek értéke megegyezik a visszaküldött utalványéval, de kizárólag 1000 forintos címletben kerül kiküldésre. A csereutalványt postai úton, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyilvántartásában szereplő aktuális címre kézbesítik.

Minden, ami nyugdíj - cikkeink a témában

