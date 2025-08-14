29 perce
Sérült a nyugdíjas élelmiszer-utalvány? Így intézheted a cserét
Ha a nyugdíjas élelmiszer-utalvány átvétel után megsérül, hivatalos úton lehet intézkedni. Az élelmiszer-utalvány pótlásának is megvan a maga menete.
Előfordulhat, hogy a nyugdíjas élelmiszer-utalvány a kézhezvétel után megsérül – például a boríték felbontásakor elszakad. Ilyenkor nem kell lemondani a támogatásról, de fontos tudni, hogyan lehet hivatalosan intézni a cserét.
Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: teendők sérülés esetén
Ha az utalvány átvétel után megsérül, a jogosultnak ki kell töltenie a Magyar Államkincstár honlapján elérhető „Kérelem sérült vagy hiányos nyugdíjas élelmiszer-utalvány vizsgálata iránt” nevű nyomtatványt. Ezt a sérült utalvánnyal együtt postai úton kell megküldeni a következő címre:
Magyar Államkincstár
Budapest és Pest Vármegyei Igazgatóság
Állampénztári Iroda
1139 Budapest, Váci út 71.
A Magyar Államkincstár megvizsgálja az utalványt, és a vizsgálat eredményéről írásban értesíti a kérelmezőt a megadott levelezési címre.
Amennyiben a sérült utalvány biztonsági elemei még ellenőrizhetők, a Magyar Államkincstár csereutalványt küld, amelynek értéke megegyezik a visszaküldött utalványéval, de kizárólag 1000 forintos címletben kerül kiküldésre. A csereutalványt postai úton, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyilvántartásában szereplő aktuális címre kézbesítik.
További cikkeinket a témában lentebb olvashatják:
Nem jött meg az élelmiszer-utalvány? Itt a végső határidő, amíg még újra kikérheted
Durva, de igaz: hamisíthatják a nyugdíjas utalványokat – ezt tegye, ha gyanús példány kerül önhöz
Kérdésed van az élelmiszer-utalványról? Itt a hivatalos segítség
Minden, ami nyugdíj - cikkeink a témában
- Nyugdíj utalás 2025 augusztusában – mutatjuk, mikor érkezik a pénz a számlákra
- Örömteli hír a nyugdíjasoknak: ősszel pénzeső érkezik
- Milliókat kaphat az, aki most készül nyugdíjba, csak ezt kell tenni érte
- Nyugdíj melletti munka: nem mindegy, hogyan - ezek a 2025-ös szabályok
- Nyugdíjasok figyelem: akár 50 ezer forint támogatás is igényelhető
- Ez a 2025-ös szabály mindenkit érint
- Mikor mehetek nyugdíjba? Így alakul a nyugdíjkorhatár, ezt a dátumot kell figyelni
- Itt a teljes lista, pontosan kik kaphatnak nyugdíjas élelmiszer-utalványt
- Nyugdíjas élelmiszer-utalvány címletek és felhasználás 2025-ben