Négy gyerek került kórházba súlyos sérülésekkel rollerbaleset miatt

Most már az orvosok is figyelmeztetik a szülőket, akkora a baj. Egyre több az elektromos roller az utakon, drasztikusan megnőtt a balesetek száma is.

– A legutóbbi bejegyzés óta négy újabb sérült gyermeket láttunk el. A négy sérült gyerek közül az egyiknek például az ujjtörése olyan súlyos volt, hogy műtétre szorult – ráadásul egyikük sem viselt semmilyen védőfelszerelést – áll a Sebészek a Gyermekekért Alapítvány Facebook-bejegyzésében, amely kitér arra is, hogy júliusban 28 gyermek került be a Heim Pál Gyermekkórházba elektromos rollerrel összefüggő baleset miatt. Az elektromos roller nem játékszer, figyeljünk a közlekedési szabályokra

Forrás: totalcar.hu Az elektromos roller nem megfelelő használata súlyos balesetekhez vezethet

Agyrázkódás

Kéz- és alkarcsonttörések

Hasfali zúzódások

Kiterjedt horzsolások



Ezek közül sok volt a műtéti ellátást igénylő sérülés. A közelmúltban Dorogon történt súlyos e-roller-baleset, amelyről (illetve a szükséges biztonsági intézkedésekről) itt olvashatsz. A legfontosabb szabályok e-roller használata esetén Viseljünk mindig védőfelszerelést!

A rolleren egyszerre csak egy ember közlekedjen!

Tartsuk be a közlekedési szabályokat, körültekintően közlekedjünk!

Ne viseljünk fülhallgatót és ne hallgassunk zenét rollerezés közben!

