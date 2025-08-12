augusztus 12., kedd

Ingatlan

2 órája

Két családnak is tökéletes! Nem mindennapi extrák egy kétgenerációs otthonban

Címkék#lakrész#wellnes#konditerem#szauna#ház

Nyugodt környezetben, mégis mindenhez közel található ez a kétszintes családi ház Alsógallán. Az eladó ingatlan kialakítása akár két generáció számára is ideális lehet.

Kemma.hu

Tatabánya egyik csendes, kertvárosi részén található ez a 272 négyzetméteres eladó ingatlan, amely 2001-ben épült egy 1376 négyzetméteres telken. Kialakítása lehetővé teszi, hogy akár két generáció is kényelmesen éljen benne, a tágas terek és a külön lakrész pedig sokféle lehetőséget kínál.

eladó ingatlan
A tatabányai eladó ingatlan tágas kerttel és külön bejáratú lakrésszel rendelkezik
Forrás: ingatlanbazar.hu

Tágas élettér és privát wellnessel is rendelkezik ez az eladó ingatlan

Ahogy az az ingatlanbazar.hu oldalon olvasható, a földszinten nappali-étkező teraszkapcsolattal, gépesített konyha, dolgozószoba, kamra, vendégmosdó és egy aknás, kétállásos garázs kapott helyet. Az emeleten három erkélyes hálószoba, két fürdőszoba és egy háztartási helyiség található. A külön bejáratú, 47 négyzetméteres lakrész nappaliból, hálóból, konyhából és fürdőből áll.

A pinceszinten finn szauna, konditerem és műhely is helyet kapott, valamint itt találhatók a fűtési és vízellátó berendezések. A fűtés kondenzációs gázkazánnal és padlófűtéssel működik, a nappaliban kandalló egészíti ki a rendszert. A parkosított kertben automata öntözőrendszer, fenyők, gyümölcsfák és sziklakert található.

További részletek a házról itt olvasható.

GALÉRIA: tágas élettér és privát wellnessel is rendelkezik ez az eladó ingatlan

Fotók: Ingatlanbazár

 

