Eladó Tata egyik legsikeresebb „dupla” vállalkozása

Tata városközpontjában, a forgalmas főútvonalon, ingyenes parkolási lehetőséggel kínálnak eladásra egy 178 négyzetméteres, három helyiségből álló, sikeres múlttal rendelkező vállalkozást. A két üzlet – egy különleges berendezésű, állandó törzsvendégekkel működő kávézó, valamint egy csokiszolárium hálózat tagjaként üzemelő szalon – évek munkájával épült fel, most pedig új, elhivatott vállalkozót keres, aki továbbvinné a márka értékeit. Mondjuk, mit kell tudni az eladó ingatlanról.

Eladó ingatlan: sikeres múlttal és jelennel rendelkező tatai "dupla" vállalkozás keresi új gazdáját

Forrás: ingatlanbazar.hu

Az eladó ingatlan részletei

A csomag tartalmazza a teljes berendezést és felszerelést, minőségi gépeket, egyedi bútorokat, a know-how-t receptekkel és ötletekkel együtt, valamint a bejáratott ügyfélkört. Emellett kedvező bérleti feltételek, beszállítói kapcsolatok és a Csokiszolárium hálózati tagság előnyei is biztosítottak, így a leendő tulajdonos azonnal, zökkenőmentesen folytathatja a működést.

Tata ideális helyszín egy ilyen vállalkozás számára: a „vizek városaként” ismert település népszerű turisztikai célpont, gazdag kulturális és gasztronómiai programokkal, folyamatosan növekvő lakossággal és vásárlóerővel. A város gazdasági környezete vállalkozásbarát, a fesztiválok és rendezvények pedig folyamatos vendégforgalmat biztosítanak.

Az üzlet eladásának oka egyszerű: a jelenlegi üzemeltető új szakmai kihívások elé néz, amelyek teljes figyelmet és elköteleződést igényelnek. A Google-értékelések alapján azonban az üzlet kiváló hírnévnek örvend, ami még vonzóbbá teszi a befektetést.

Az ára 89,9 millió forint. Az eladó ingatlanról további részleteket, valamint képeket az ingatlanbazar.hu oldalán lehet megtekinteni.