1 órája
Nem csak szép, okosan megosztható is: dupla lehetőség egy házban
Egy lakóház került árverés alá Sárisápon, a Hunyadi János utcában. Az eladó ingatlan egy kétszintes családi ház, amelyre bárki licitálhat.
Árverésen értékesítenének egy eladó ingatlant Sárisápon. A Hunyadi János utcában található kétszintes lakóházat a végrehajtási eljárás keretében hirdették meg, az árverés augusztus 15-én indult, és október 14-ig tart az elektronikus rendszerben.
A sárisápi eladó ingatlan alapadatai
A Komárom-Esztergom vármegyei településen található ingatlan lakóház és udvar megnevezéssel szerepel a nyilvántartásban. A terület 386 négyzetméteres, a helyrajzi szám: 549/2. A tulajdoni hányad ugyan teljes (1/1), de az árverési felületen technikailag nem feldolgozhatóként van feltüntetve – olvasható a licit.info oldala.
A végrehajtó szerint a ház beköltözhető állapotban van, és nem él benne olyan személy, akinek az elhelyezéséről gondoskodni kellene. Az ingatlanhoz kapcsolódóan nincs olyan jog, amely ne lenne törölhető, és a végrehajtó tudomása szerint nem szerepel rajta nem nyilvántartott teher vagy tartozás sem.
Kétszintes lakóépület rendezett udvarral
A mellékelt fotón egy erkélyes, kétszintes családi ház látható, amelyhez rendezett előkert és lépcsős bejárat tartozik. A ház mellett különálló tárolóépület is található. Az ingatlan fekvése belterületi, művelési ág és földhasználati jogcím nincs bejegyezve.