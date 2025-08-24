augusztus 24., vasárnap

Nem csak szép, okosan megosztható is: dupla lehetőség egy házban

Címkék#sárisápi#erkélyes#Esztergom#ház

Egy lakóház került árverés alá Sárisápon, a Hunyadi János utcában. Az eladó ingatlan egy kétszintes családi ház, amelyre bárki licitálhat.

Kemma.hu

Árverésen értékesítenének egy eladó ingatlant Sárisápon. A Hunyadi János utcában található kétszintes lakóházat a végrehajtási eljárás keretében hirdették meg, az árverés augusztus 15-én indult, és október 14-ig tart az elektronikus rendszerben.

eladó ingatlan
Az eladó ingatlan Sárisápon, a Hunyadi János utcában található
Forrás: licit.info

A sárisápi eladó ingatlan alapadatai

A Komárom-Esztergom vármegyei településen található ingatlan lakóház és udvar megnevezéssel szerepel a nyilvántartásban. A terület 386 négyzetméteres, a helyrajzi szám: 549/2. A tulajdoni hányad ugyan teljes (1/1), de az árverési felületen technikailag nem feldolgozhatóként van feltüntetve – olvasható a licit.info oldala.

A végrehajtó szerint a ház beköltözhető állapotban van, és nem él benne olyan személy, akinek az elhelyezéséről gondoskodni kellene. Az ingatlanhoz kapcsolódóan nincs olyan jog, amely ne lenne törölhető, és a végrehajtó tudomása szerint nem szerepel rajta nem nyilvántartott teher vagy tartozás sem.

Kétszintes lakóépület rendezett udvarral

A mellékelt fotón egy erkélyes, kétszintes családi ház látható, amelyhez rendezett előkert és lépcsős bejárat tartozik. A ház mellett különálló tárolóépület is található. Az ingatlan fekvése belterületi, művelési ág és földhasználati jogcím nincs bejegyezve.

 

