Nem a négyzetméter a lényeg: ebben a házban minden megvan, ami kell

Nem mindennapi eladó ingatlan került fel a kínálatba Komárom-Esztergom vármegyében. Kisbéren egy mindössze 23 négyzetméteres lakóház várja új gazdáját – meglepő módon egy több mint kétezer-ötszáz négyzetméteres telken. A miniház különlegessége nemcsak a méretében, hanem a telek adottságaiban is rejlik.

Forrás: ingatlanbazar.hu

Eladó ingatlan szokatlan arányokkal

A kisbéri ingatlan egy csendes utcában található, alig két kilométerre a város központjától. A telek zártkerti besorolású, de művelés alól kivett, vagyis nem szükséges kifüggeszteni, és lakhatásra is alkalmas. A környezet nyugodt, az udvar rendezett, a földterület kiválóan alkalmas kertészkedésre, gazdálkodásra – olvasható az ingatlanbazar.hu oldalán.