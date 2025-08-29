augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

29°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ingatlan

1 órája

Nem a négyzetméter a lényeg: ebben a házban minden megvan, ami kell

Címkék#funkció#eladó ingatlan#szoba#ház

Első ránézésre akár egy szerszámtárolónak is nézhetnénk. Az eladó ingatlan azonban minden minimális mérete ellenére lakhatásra alkalmas, és egy szokatlanul nagy telekkel együtt kínálják. Nem mindennapi párosítás bújik meg a kisbéri városszélen.

Kemma.hu

Nem mindennapi eladó ingatlan került fel a kínálatba Komárom-Esztergom vármegyében. Kisbéren egy mindössze 23 négyzetméteres lakóház várja új gazdáját – meglepő módon egy több mint kétezer-ötszáz négyzetméteres telken. A miniház különlegessége nemcsak a méretében, hanem a telek adottságaiban is rejlik.

eladó ingatlan
Ez az eladó ingatlan mindössze 23 négyzetméteres, mégis egy több mint 2500 négyzetméteres telken áll Kisbéren
Forrás: ingatlanbazar.hu

Eladó ingatlan szokatlan arányokkal

A kisbéri ingatlan egy csendes utcában található, alig két kilométerre a város központjától. A telek zártkerti besorolású, de művelés alól kivett, vagyis nem szükséges kifüggeszteni, és lakhatásra is alkalmas. A környezet nyugodt, az udvar rendezett, a földterület kiválóan alkalmas kertészkedésre, gazdálkodásra – olvasható az ingatlanbazar.hu oldalán.

Felújítás részben megtörtént

Az épület tégla falazatú, cseréptetős, és az ablakokat, ajtókat korszerű műanyagra cserélték. A vízvezeték új, a villamoshálózat 16 amperes. A fürdőszoba felújítása még folyamatban van, a szennyvíz-elvezetés egyelőre emésztőn keresztül történik, csatornahálózatra nem kötötték rá az ingatlant.

Minimális lakótér, alap funkciók

A ház belülről egy szoba-konyhából, egy fürdőhelyiségből és egy pincelejáróból áll. Az épület alatt kialakított pince tárolásra is alkalmas. A telken autóbeállásra is van lehetőség, de külön melléképület nem tartozik az ingatlanhoz.

Az ingatlan ára 13 millió forint. A méret és felszereltség alapján akár hétvégi házként is funkcionálhat, de a hivatalos lakóingatlan-besorolás miatt állandó lakhatásra is lehetőség van.

GALÉRIA: Ez a legkisebb ház Kisbéren

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu