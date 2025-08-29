2 órája
Nem a négyzetméter a lényeg: ebben a házban minden megvan, ami kell
Első ránézésre akár egy szerszámtárolónak is nézhetnénk. Az eladó ingatlan azonban minden minimális mérete ellenére lakhatásra alkalmas, és egy szokatlanul nagy telekkel együtt kínálják. Nem mindennapi párosítás bújik meg a kisbéri városszélen.
Nem mindennapi eladó ingatlan került fel a kínálatba Komárom-Esztergom vármegyében. Kisbéren egy mindössze 23 négyzetméteres lakóház várja új gazdáját – meglepő módon egy több mint kétezer-ötszáz négyzetméteres telken. A miniház különlegessége nemcsak a méretében, hanem a telek adottságaiban is rejlik.
Eladó ingatlan szokatlan arányokkal
A kisbéri ingatlan egy csendes utcában található, alig két kilométerre a város központjától. A telek zártkerti besorolású, de művelés alól kivett, vagyis nem szükséges kifüggeszteni, és lakhatásra is alkalmas. A környezet nyugodt, az udvar rendezett, a földterület kiválóan alkalmas kertészkedésre, gazdálkodásra – olvasható az ingatlanbazar.hu oldalán.
Felújítás részben megtörtént
Az épület tégla falazatú, cseréptetős, és az ablakokat, ajtókat korszerű műanyagra cserélték. A vízvezeték új, a villamoshálózat 16 amperes. A fürdőszoba felújítása még folyamatban van, a szennyvíz-elvezetés egyelőre emésztőn keresztül történik, csatornahálózatra nem kötötték rá az ingatlant.
Minimális lakótér, alap funkciók
A ház belülről egy szoba-konyhából, egy fürdőhelyiségből és egy pincelejáróból áll. Az épület alatt kialakított pince tárolásra is alkalmas. A telken autóbeállásra is van lehetőség, de külön melléképület nem tartozik az ingatlanhoz.
Az ingatlan ára 13 millió forint. A méret és felszereltség alapján akár hétvégi házként is funkcionálhat, de a hivatalos lakóingatlan-besorolás miatt állandó lakhatásra is lehetőség van.
