Luxus a kertben: saját fűthető medencével várja új gazdáját ez a tokodi ház

Tokod csendes, barátságos környezetében eladó egy 413 négyzetméteres telken álló, 148 négyzetméteres családi ház. Az eladó ingatlanban négy szoba és két fürdőszoba kapott helyet, így akár többgyermekes családok számára is ideális választás lehet.

Ritka gyöngyszem ez az eladó ingatlan

Forrás: ingatlanbazar.hu

Az eladó ingatlan részletei

Az udvar igazi luxus ékszerdoboz: gondozott kertjében saját, fűthető, külön gépészettel rendelkező medence biztosítja a felhőtlen nyári kikapcsolódást. A melléképületben garázs és műhely található, amely tárolásra vagy hobbi célokra egyaránt kiváló.