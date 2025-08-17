augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

20°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ingatlan

1 órája

Luxus a kertben: saját fűthető medencével várja új gazdáját ez a tokodi ház

Címkék#Ingatlanbazar#eladó ház#eladó ingatlan#luxus#medence#ház

Egyre ritkább gyöngyszem került piacra Tokodon. Az eladó ingatlan tökéletes választás lehet akár nagyobb családok számára is, hiszen minden adottsága megvan ahhoz, hogy kényelmes és szerethető otthonná váljon.

Kemma.hu

Tokod csendes, barátságos környezetében eladó egy 413 négyzetméteres telken álló, 148 négyzetméteres családi ház. Az eladó ingatlanban négy szoba és két fürdőszoba kapott helyet, így akár többgyermekes családok számára is ideális választás lehet.

eladó ingatlan
Ritka gyöngyszem ez az eladó ingatlan
Forrás: ingatlanbazar.hu

Az eladó ingatlan részletei

Az udvar igazi luxus ékszerdoboz: gondozott kertjében saját, fűthető, külön gépészettel rendelkező medence biztosítja a felhőtlen nyári kikapcsolódást. A melléképületben garázs és műhely található, amely tárolásra vagy hobbi célokra egyaránt kiváló.

A ház modern, energiatakarékos fűtési rendszerrel rendelkezik: a gázkazánt napkollektor segíti, nyáron pedig légkondicionáló gondoskodik a kellemes hőmérsékletről. Aki pedig állami támogatást keres, annak jó hír, hogy az ingatlanra Falusi CSOK és CSOK Plusz egyaránt igényelhető.

Elhelyezkedése is kedvező: pár perc sétára bolt, iskola, óvoda, orvosi rendelő és tömegközlekedés található, vagyis minden, ami a mindennapokhoz szükséges, karnyújtásnyira van.

Az ingatlan ára 62 millió forint, amelyért nem csupán egy házat, hanem egy valódi otthont kap a leendő tulajdonos – egy olyan helyet, amely azonnal költözhető, de saját igények szerint is tovább alakítható.

További részletek és képek az ingatlanbazar.hu oldalán tekinthetőek meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu