1 órája
Luxus a kertben: saját fűthető medencével várja új gazdáját ez a tokodi ház
Egyre ritkább gyöngyszem került piacra Tokodon. Az eladó ingatlan tökéletes választás lehet akár nagyobb családok számára is, hiszen minden adottsága megvan ahhoz, hogy kényelmes és szerethető otthonná váljon.
Tokod csendes, barátságos környezetében eladó egy 413 négyzetméteres telken álló, 148 négyzetméteres családi ház. Az eladó ingatlanban négy szoba és két fürdőszoba kapott helyet, így akár többgyermekes családok számára is ideális választás lehet.
Az eladó ingatlan részletei
Az udvar igazi luxus ékszerdoboz: gondozott kertjében saját, fűthető, külön gépészettel rendelkező medence biztosítja a felhőtlen nyári kikapcsolódást. A melléképületben garázs és műhely található, amely tárolásra vagy hobbi célokra egyaránt kiváló.
Nem kell nyaralni menni: ebben a házban minden adott a kikapcsolódáshoz
A ház modern, energiatakarékos fűtési rendszerrel rendelkezik: a gázkazánt napkollektor segíti, nyáron pedig légkondicionáló gondoskodik a kellemes hőmérsékletről. Aki pedig állami támogatást keres, annak jó hír, hogy az ingatlanra Falusi CSOK és CSOK Plusz egyaránt igényelhető.
Elhelyezkedése is kedvező: pár perc sétára bolt, iskola, óvoda, orvosi rendelő és tömegközlekedés található, vagyis minden, ami a mindennapokhoz szükséges, karnyújtásnyira van.
Eladó lett a legendás tatai kocsma másik fele – ennyiért lehet a tiéd
Az ingatlan ára 62 millió forint, amelyért nem csupán egy házat, hanem egy valódi otthont kap a leendő tulajdonos – egy olyan helyet, amely azonnal költözhető, de saját igények szerint is tovább alakítható.
További részletek és képek az ingatlanbazar.hu oldalán tekinthetőek meg.
Nem csak otthont, életstílust is kínál ez az eladó ház Komárom-Esztergom rejtett gyöngyszemében +fotók