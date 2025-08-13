augusztus 13., szerda

Most lecsaphatsz rá: egy hely, ahol egyszerre lehet pihenni és élni

Tatabányán egy különleges árverés indult, amely komoly érdeklődőkre számíthat. Az eladó ingatlan egy teljes tulajdonú, közművesített üdülő, amely akár állandó otthonná is válhat.

Kemma.hu

Tatabányán most egy különleges eladó ingatlan került árverésre: egy teljes tulajdonú, közművesített üdülő, amely akár állandó lakhatásra is alkalmas lehet. Ritka lehetőség ez azoknak, akik készpénzes vásárláson gondolkodnak. Mutatjuk a részleteket.

eladó ingatlan
Az árverésen szereplő tatabányai eladó ingatlan akár állandó lakhatásra is alkalmas
Forrás: licit.info

Az eladó ingatlan részletei

A tatabányai, Nyúl utcában található, belterületi üdülő kikiáltási ára 20 millió forint, a minimális ár pedig 18 millió forint. A licitlépcső 200 ezer forint, az árverési előleg összege 2 millió forint. Az elektronikus árverés augusztus 6-án indult, és egészen október 5-ig tart, így a licitálni szándékozóknak még több mint 50 napjuk van az ajánlattételre. Jelenleg egyetlen ajánlat sem érkezett – tehát most valóban elsőként lehet rá lecsapni – olvasható a licit.info oldalán.

Műszaki és jogi jellemzők

Az ingatlan teljes közművel rendelkezik, a telek mérete 377 négyzetméter. A tulajdoni hányad 1/1, így teljes egészében megszerezhető. Bár egy 9 m²-es területen az E.ON javára vezetékjog van bejegyezve, az ingatlan beköltözhető állapotú, és a kiköltözési kötelezettség sem áll fenn.

A Nyúl utcai eladó ingatlan beköltözhető állapotban várja új tulajdonosát
Forrás: licit.info

Hogyan lehet licitálni?

Az árverés elektronikus úton zajlik, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) hivatalos felületén. A részvételhez személyes regisztráció szükséges egy végrehajtónál, majd a végrehajtási ügyszám (206.V.1631/2017/266) beírásával található meg az aukció.

 

