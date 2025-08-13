Most lecsaphatsz rá: egy hely, ahol egyszerre lehet pihenni és élni

Tatabányán most egy különleges eladó ingatlan került árverésre: egy teljes tulajdonú, közművesített üdülő, amely akár állandó lakhatásra is alkalmas lehet. Ritka lehetőség ez azoknak, akik készpénzes vásárláson gondolkodnak. Mutatjuk a részleteket.

Az árverésen szereplő tatabányai eladó ingatlan akár állandó lakhatásra is alkalmas

Forrás: licit.info

Az eladó ingatlan részletei

A tatabányai, Nyúl utcában található, belterületi üdülő kikiáltási ára 20 millió forint, a minimális ár pedig 18 millió forint. A licitlépcső 200 ezer forint, az árverési előleg összege 2 millió forint. Az elektronikus árverés augusztus 6-án indult, és egészen október 5-ig tart, így a licitálni szándékozóknak még több mint 50 napjuk van az ajánlattételre. Jelenleg egyetlen ajánlat sem érkezett – tehát most valóban elsőként lehet rá lecsapni – olvasható a licit.info oldalán.