Eladó lett a legendás tatai kocsma másik fele – ennyiért lehet a tiéd
Egy jól ismert épület vált újra beszédtémává Tatán. Az eladó ingatlan nemcsak a múlt emlékeit őrzi, de különleges elhelyezkedése miatt is figyelmet érdemel.
Különleges eladó ingatlanra bukkantunk Tata belvárosában: egy olyan épületben, amely nemcsak a városkép, hanem a helyi emlékezet része is. Az ingatlan a hajdani Papp Pál kocsma másik felében található, a Komáromi utca és az Új út sarkán.
Eladó ingatlan a Papp Pál kocsma szomszédságában
A háromszobás, polgári stílusú lakás az 1910-es években épült, klasszikus elrendezéssel és több mint négy méteres belmagassággal. Az ingatlanban megmaradtak az eredeti fa nyílászárók, a tágas, világos terekben pedig art deco stílusjegyek is felfedezhetők – olvasható a Tata ingatlan közösségi oldalán.
Az épület sátortetős, padlástere beépíthető. Az alapozás vasúti sínekkel megerősített, alatta boltozatos pince található. Az udvar társasházi közös használatú, a közművek (víz, gáz, villany, TV) mind kiépítettek.
A környéken iskola, óvoda, játszótér és buszmegálló is elérhető közelségben van. Az ingatlan irányára 48 millió forint.
