Eladó lett a legendás tatai kocsma másik fele – ennyiért lehet a tiéd

Különleges eladó ingatlanra bukkantunk Tata belvárosában: egy olyan épületben, amely nemcsak a városkép, hanem a helyi emlékezet része is. Az ingatlan a hajdani Papp Pál kocsma másik felében található, a Komáromi utca és az Új út sarkán.

A Komáromi utca sarkán álló eladó ingatlan egykor a híres Papp Pál kocsma szomszédságában működött

Forrás: Tata ingatlan / Facebook

Eladó ingatlan a Papp Pál kocsma szomszédságában

A háromszobás, polgári stílusú lakás az 1910-es években épült, klasszikus elrendezéssel és több mint négy méteres belmagassággal. Az ingatlanban megmaradtak az eredeti fa nyílászárók, a tágas, világos terekben pedig art deco stílusjegyek is felfedezhetők – olvasható a Tata ingatlan közösségi oldalán.

Három tágas szoba, beépíthető padlástér és boltozott pince is tartozik hozzá

Fotó: Puci / Forrás: Tata ingatlan / Facebook

Az épület sátortetős, padlástere beépíthető. Az alapozás vasúti sínekkel megerősített, alatta boltozatos pince található. Az udvar társasházi közös használatú, a közművek (víz, gáz, villany, TV) mind kiépítettek.