augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

28°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ingatlan

3 órája

Eladó lett a legendás tatai kocsma másik fele – ennyiért lehet a tiéd

Címkék#pince#kocsma szomszédság#stílusjegy#Tata#épület

Egy jól ismert épület vált újra beszédtémává Tatán. Az eladó ingatlan nemcsak a múlt emlékeit őrzi, de különleges elhelyezkedése miatt is figyelmet érdemel.

Kemma.hu

Különleges eladó ingatlanra bukkantunk Tata belvárosában: egy olyan épületben, amely nemcsak a városkép, hanem a helyi emlékezet része is. Az ingatlan a hajdani Papp Pál kocsma másik felében található, a Komáromi utca és az Új út sarkán.

Egy eladó ingatlan Tata egyik történelmi épületében
A Komáromi utca sarkán álló eladó ingatlan egykor a híres Papp Pál kocsma szomszédságában működött
Forrás: Tata ingatlan / Facebook

Eladó ingatlan a Papp Pál kocsma szomszédságában

A háromszobás, polgári stílusú lakás az 1910-es években épült, klasszikus elrendezéssel és több mint négy méteres belmagassággal. Az ingatlanban megmaradtak az eredeti fa nyílászárók, a tágas, világos terekben pedig art deco stílusjegyek is felfedezhetők – olvasható a Tata ingatlan közösségi oldalán.

Egy eladó lakás Tata egyik történelmi épületében
Három tágas szoba, beépíthető padlástér és boltozott pince is tartozik hozzá
Fotó: Puci / Forrás: Tata ingatlan / Facebook

Az épület sátortetős, padlástere beépíthető. Az alapozás vasúti sínekkel megerősített, alatta boltozatos pince található. Az udvar társasházi közös használatú, a közművek (víz, gáz, villany, TV) mind kiépítettek.

A környéken iskola, óvoda, játszótér és buszmegálló is elérhető közelségben van. Az ingatlan irányára 48 millió forint.

GALÉRIA: Egy eladó lakás Tata egyik történelmi épületében

Fotók: Tata ingatlan / Facebook

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu