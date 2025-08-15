Nem kell nyaralni menni: ebben a házban minden adott a kikapcsolódáshoz

Az eladó ingatlan főbb jellemzői

A háromszintes családi ház 510 négyzetméteres lakóterülettel rendelkezik. Minden szinten külön fürdőszoba és felszerelt konyha található, a nyolc szoba pedig tágas, jól kihasználható életteret biztosít. Az ingatlan állapota kiváló – olvasható az ingatlanbazar.hu oldalán

A hozzá tartozó telek területe 982 négyzetméter. Az udvaron egy különálló faház, kerti grillező, valamint szabadtéri medence is található, a környezetet gyümölcsfák teszik hangulatossá.