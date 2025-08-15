augusztus 15., péntek

Ingatlan

1 órája

Nem kell nyaralni menni: ebben a házban minden adott a kikapcsolódáshoz

Címkék#garázs#faház#szoba#környezet#medence

Nem mindennapi kialakítású családi ház került a piacra. Az eladó ingatlan saját wellnessrészleget, tágas tereket és többgenerációs használatra is alkalmas elrendezést kínál.

Kemma.hu

Tatabánya egyik csendes kertvárosi utcájában kínálnak megvételre egy különleges adottságokkal rendelkező eladó ingatlant. Az épület mérete, kialakítása és felszereltsége alapján több generáció együttélésére is alkalmas lehet, de akár más funkcióban is jól hasznosítható.

Luxuskivitelű házban ötvöződik a kényelem és a praktikum, eladó ingatlan
Kültéri medence is tartozik az eladó ingatlanhoz
Forrás: ingatlanbazar.hu

Az eladó ingatlan főbb jellemzői

A háromszintes családi ház 510 négyzetméteres lakóterülettel rendelkezik. Minden szinten külön fürdőszoba és felszerelt konyha található, a nyolc szoba pedig tágas, jól kihasználható életteret biztosít. Az ingatlan állapota kiváló – olvasható az ingatlanbazar.hu oldalán

A hozzá tartozó telek területe 982 négyzetméter. Az udvaron egy különálló faház, kerti grillező, valamint szabadtéri medence is található, a környezetet gyümölcsfák teszik hangulatossá.

Wellnessrészleg és garázs

Az alsó szinten egy saját wellnessrészleg kapott helyet, ahol beltéri medence és szauna is elérhető. A telken elektromos kapun keresztül lehet bejutni, parkolásra pedig a dupla garázs nyújt lehetőséget. Az eladó ingatlan ára 180 millió forint. 

GALÉRIA: Luxuskivitelű házban ötvöződik a kényelem és a praktikum

Fotók: Ingatlanbazár

 

