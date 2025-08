Nem csak otthont, életstílust is kínál ez az eladó ház Komárom-Esztergom rejtett gyöngyszemében +fotók

Lábatlan nyugodt környezetében kínálnak eladásra egy 340 négyzetméteres, kétszintes családi házat, amely nemcsak méreteivel, de kialakításával is kiemelkedik a környékbeli ingatlanok közül. A 1125 négyzetméteres telken fekvő eladó ingatlan két külön lakrészt foglal magába, így ideális lehet akár többgenerációs családoknak, akár bérbeadásra, vállalkozásra is.

Eladó ingatlan: a tökéletes otthon most Lábatlanon vár!

Forrás: ingatlanbazar.hu

Az eladó ingatlan részletei

Az ingatlanban összesen hét szoba, két nappali, valamint egy amerikai konyha biztosítja a tágas és élhető belső tereket. Két fürdőszoba, külön WC és fürdő helyiség garantálja a praktikus elrendezést, mely a nagyobb családok életét is gördülékenyebbé teszi.

Az otthon modern kényelmi funkciókkal is bővelkedik: klímaberendezés, kandalló, redőnyözött ablakok, valamint automata öntözőrendszer szolgálja a lakók kényelmét. A biztonságra sem lehet panasz: riasztó- és kamerarendszer védi a ház lakóit.

Az udvar és a kültéri területek is jól hasznosíthatók: tágas terasz, erkély, medence és melléképület is rendelkezésre áll, sőt garázs kialakítására is van lehetőség. Az ingatlan háromfázisú áramellátással is rendelkezik, így akár orvosi rendelő, kisebb vállalkozás vagy más szolgáltatás is könnyedén kialakítható benne.

Bár az ingatlan állapota „jó” kategóriába sorolható, számos adottsága miatt kiváló alapot nyújt a jövőbeni tulajdonos elképzeléseinek megvalósításához – legyen szó családi otthonról vagy befektetési célú hasznosításról. A ház ideális lehet például idősek otthonának, táboroztatási helyszínnek, vagy bérbeadásra is, akár rövid, akár hosszú távon.

A meghirdetett ár 111 millió forint, de figyelembe véve az ingatlan méretét, elhelyezkedését és adottságait, ez kimondottan versenyképes ajánlat a régióban. Az ingatlanról képeket, valamint további információkat az ingatlanbazar.hu oldalán lehet megtekinteni.