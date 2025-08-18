augusztus 18., hétfő

Árverés

1 órája

Megtaláltuk a legolcsóbb árverésre váró házat Komárom-Esztergomban

Címkék#eladó ingatlan#árverés#lakóház

körülnéztünk az árverések között. Megnéztük melyik a legolcsóbb árverésre váró komárom-esztergomi eladó ingatlan.

Kemma.hu

Az arveres.mbvk.hu oldalán megnéztük Komárom-Esztergom legolcsóbb árverés alatt álló eladó ingatlanjait. A lábatlani lakóház minimum ára és kikiáltási ára 1 millió 633 ezer 333 forint, a licitlépcső 33 ezer forint, árverési előlege pedig 163 ezer 333 forint.

eladó ingatlan
Ilyen az eladó ingatlan
Forrás: magyar bírósági végrehajtói kar

Ilyen az eladó ingatlan belülről

Belterületi, kivett lakóház udvarral. Földes útról megközelíthető. Kerítése van. Közművesítettség foka: vezetékes víz , villany. Földszintes családi ház amit 72 év építettek. Nem alápincézett és a tetőtér nincs beépítve. 80 négyzetméteres családi házban 2 szoba, 1 konyha, fürdő és wc és 1 nyárikonyha van. Már több eladó ingatlannak utána néztünk, luxusházaktól egészen a legkisebb házakig, amikről ITT olvashatsz tovább.

 

