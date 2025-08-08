4 órája
Ez az eladó tatabányai ház sokkal többet rejt magában, mint elsőre gondolnád
Lakóház árverésen, 100%-os tulajdon, tehermentesen, beköltözhető állapotban. Tatabányán most ritka lehetőség nyílik azoknak, akik készpénzes vásárláson gondolkodnak. Mondjuk az eladó ház részleteit.
Egy tehermentes, 100 százalékos tulajdonú lakóingatlan került árverésre Tatabánya belterületén, a Kálvária utcában. A családi ház kikiáltási ára 37,5 millió forint, és ugyanennyi a minimum ár is. Tehát akár már az első licittel megszerezhető az eladó ház.
Az eladó ház részletei
Az árverés július 23-án indult, és egészen szeptember 21-ig tart, így a licitálni szándékozóknak még több mint 40 napjuk van az ajánlattételre. A licitlépcső 375 ezer forint, az árverési előleg összege 3,75 millió forint. Jelenleg nincs még egyetlen ajánlat sem – ez most valóban egy elsőként lecsapható lehetőség.
A belvároshoz közeli fekvés, a beköltözhető állapot, valamint az, hogy minden jog törölhető, tehát valóban tehermentes ingatlanról van szó, komoly vonzerőt jelenthet a befektetők és magánszemélyek számára egyaránt.
Az ingatlan lakóház besorolású, nem tartozik hozzá mezőgazdasági művelésű terület, földhasználati jog sincs bejegyezve, azaz tiszta jogi helyzetű, teljes értékű lakóingatlanról van szó.
Az árverés elektronikus úton zajlik, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) hivatalos oldalán. A részvételhez személyes regisztráció szükséges egy végrehajtónál. Az érdeklődők az árverési felületre a végrehajtási ügyszám beírásával találhatnak rá.
További részletek a házról ITT olvasható.