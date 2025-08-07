Elképesztő olcsón árulják ezt a házat Tatabányán

Még nyitva áll a lehetőség, hogy valaki lecsapjon egy kedvező árú, teljesen tehermentes lakásra Tatabányán. A Hentes utca 25. /1 szám alatti ingatlan 100%-os tulajdoni hányadban kerül értékesítésre, és az árverés jelenlegi állása szerint mindössze 7 millió forintért kelhet el az eladó ház.

Képen az eladó ház

Forrás: licit.info

Az eladó ház részletei

A társasházi lakás a város belterületén, a Komárom-Esztergom megyei Tatabányán található. Az 1166/A/3 helyrajzi számú ingatlan alapterülete 49 négyzetméter, a nyilvántartás szerint „lakóépület” besorolású, jogi jellege „társasház”.

A kikiáltási ár és a minimum ár egyaránt 7 millió forint, a licitlépcső 140 ezer forint, azaz a következő ajánlatnak ennyivel kell többet kínálnia. A részvételhez 700 ezer forintos árverési előleg befizetése szükséges.

A végrehajtási eljárás alapján az árverés alatt álló ingatlan tehermentes, minden jog törölhető a tulajdonjog bejegyzésekor, és nincs olyan személy, akinek a kiköltöztetésére szükség lenne – így az új tulajdonos beköltözhető állapotban veheti át.

További részletek és képek ITT.