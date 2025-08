Otthon Start hitelből pazar panorámás családi ház? Igen! Mutatjuk az ingatlant, amiért megőrülnek a vevők

Eladó Nyergesújfalu hegyvidéki részén egy 200 négyzetméteres, többgenerációs családi ház. Az eladó ház árát tekintve az Ottthon Start Program kedvezményes hitelét is fel lehet venni.

Eladó ház Nyergesújfalun, pazar a panoráma

Forrás: ingatlan.com

Panorámás eladó ház az egész családnak

A Nyergesújfalu közkedvelt részén található, tégla építésű családi ház az 1970-es években épült egy 1286 négyzetméteres telken. Az ingatlan remek elosztásának köszönhetően egy kis átalakítással akár 3 generáció számára is kényelmes otthon tud biztosítani, írja a hirdető az ingatlan.com-on található hirdetésben.

A ház három szintből áll: szuterén, földszint és tetőtér, ahol összesen 15 helyiséget alakítottak ki. A ház fűtési rendszere minden igényt kielégít: a kényelmet egy modern gázcirkó, a gazdaságosságot pedig a kedvezményes H tarifával működő hűtő-fűtő klíma biztosítja. A tökéletes otthon melegét és a ropogó tűz hangulatát egy gyönyörű tégla- és egy cserépkályha teszi teljessé.

Az ingatlan 2022-ben szinte teljes felújításon esett át, mely magába foglalta:

- a vezetékek cseréjét,

- a tető- és a nyílászárók cseréjét

- illetve a falfestést is.

A saját medencés kerti oázist is magában foglaló teljes ingatlan irányára 89,9 millió forint.

Már meg is van a kiszemelt ház? Mondjuk a most induló Otthon Start Program kedvezményes, 3 százalékos hitel feltételeit, amivel akár a fenti házat is megveheted.