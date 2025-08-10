Éjszakai kincskeresés és filmvetítés a kocsi múzeumban

Szekérhúzás, kocsikerék-hajtás, kincskeresés, éjszakai piknik és pokrócos filmvetítés – ilyen élmények várták a résztvevőket Kocson, ahol második alkalommal is hangulatosan telt az Éjszaka a Múzeumban program. A látogatók délutántól egészen sötétedésig próbálhatták ki a játékos vetélkedőket, kézműveskedhettek, majd a tábortűz mellett és a vászon előtt zárták a nyári estét.

Kincskeresés, kerék hajtás, éjszakai piknik és filmvetítés várta a résztvevőket az Éjszaka a Múzeumban programon Kocson

A szervezők idén is számos különleges programmal várták a résztvevőket. Az ötletgazda, Karsai Anita örömmel mesélte, hogy idén is sokan kilátogattak a rendezvényre, amelyből a szervezők szeretnének hagyományt teremteni. Bár a nyári hónapokban nehéz olyan hétvégét találni, ami mindenkinek megfelelő, a jó hangulat mégis sokakat kicsalt a múzeum melletti térre.

Újra éjszaka a múzeumban

A délután 16 órakor kezdődő Pórolimpia a majálison mutatkozott be először, és most is nagy sikert aratott. A csapatok változatos és mókás feladatokat teljesítettek: volt rakonca románca, szerencse kereke, kerék kergetés, lőcs vívás, rúd(út)mutatás, kacskaringós kocsitolató, nyújtó nyújtás, valamint puzzle, teszt és szólás-mondás is. A kérdéseket és a szellemes feladatokat a múzeum vezetője, Dobos Gábor állította össze. A három legjobb csapat oklevelet és Pórolimpia-érmet kapott.

A gyerekeket kézműves foglalkozás várta, ahol spatulából készült alapra üveg fiolát kötöztek, festettek, majd hűtőmágnesként vihették haza. Az üvegcsébe üzenetet vagy szárított levendulát lehetett tenni. A tűz mellett is nagy volt a nyüzsgés: a résztvevők szalonnát és egyéb finomságokat sütöttek, a Dávid Húsbolt és Pecsenyéző jóvoltából pedig három tábla szalonna is az asztalra került.

Filmvetítés koronázta meg az estét

Az este egyik legizgalmasabb része a kincsesláda-keresés volt, amely 20.45-kor, teljes sötétségben indult. A játék története szerint egy híres kocsimester réges-régen elrejtett egy titkos tervet a múzeumban, amelyhez csak különleges nyomok vezettek. A világító számok felkutatásához éles szem és ügyesség kellett, hiszen minden állomásnál egy-egy számot lehetett megszerezni, amelyek a ládát lezáró lakat kódját adták ki. A szerencsés kincskeresők ajándékcsomaggal gazdagodhattak, benne egy tervrajzzal, emlékéremmel, világítós karkötővel, gumicukorral és oklevéllel. Majd lekerültek a pokrócok a földre, előkerültek a nasik és indulhatott a szabadtéri mozizás, ahol ezúttal a Ludas Matyi című film volt műsoron.