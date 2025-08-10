Vége a leállásnak: újra gond nélkül kiválthatók az e-receptek

Péntek délután komoly informatikai hiba okozott fennakadást több állami rendszerben, köztük az EESZT működésében is. A leállás következtében az e-receptek kiváltása és egyes egészségügyi adatok elérése átmenetileg nem volt lehetséges, ami sok beteget és gyógyszertárat érintett.

Az EESZT ismét zavartalanul működik, így újra problémamentesen kiválthatók az e-receptek

Az EESZT hibáját hardverprobléma okozta

A fejleményekről dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár számolt be a Facebook-oldalán. Mint írta, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér péntek óta fennálló hibája megszűnt, így az e-receptek kiváltásának már nincs akadálya. A politikus felidézte: a leállást egy hardverhiba okozta, amely egy nemzetközi gyártó eszközét érintette. A szakemberek a hibát azonnal azonosították és megkezdték az elhárítást.

Más rendszerek előbb helyreálltak

A pénteki problémák idején a Digitális Állampolgár felület (DÁP) és más e-ügyintézési portálok is leálltak, azonban ezek működése hamarabb helyreállt, így például a személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély igénylése ismét zavartalan volt. Az egészségügyi rendszerben viszont az EESZT feladatai – köztük a felhőalapú receptkiváltás és a betegadatok tárolása – átmenetileg nem voltak elérhetők.

A hiba elhárítása után az államtitkár köszönetet mondott a technikai csapatnak, amiért ilyen gyorsan sikerült helyreállítani a rendszer működését.