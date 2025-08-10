2 órája
Vége a leállásnak: újra gond nélkül kiválthatók az e-receptek
Péntek délután több állami rendszer működése akadozott egy váratlan technikai probléma miatt. Az EESZT szolgáltatásai is érintettek voltak, ami sokak mindennapjait befolyásolta.
Péntek délután komoly informatikai hiba okozott fennakadást több állami rendszerben, köztük az EESZT működésében is. A leállás következtében az e-receptek kiváltása és egyes egészségügyi adatok elérése átmenetileg nem volt lehetséges, ami sok beteget és gyógyszertárat érintett.
Az EESZT hibáját hardverprobléma okozta
A fejleményekről dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár számolt be a Facebook-oldalán. Mint írta, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér péntek óta fennálló hibája megszűnt, így az e-receptek kiváltásának már nincs akadálya. A politikus felidézte: a leállást egy hardverhiba okozta, amely egy nemzetközi gyártó eszközét érintette. A szakemberek a hibát azonnal azonosították és megkezdték az elhárítást.
Más rendszerek előbb helyreálltak
A pénteki problémák idején a Digitális Állampolgár felület (DÁP) és más e-ügyintézési portálok is leálltak, azonban ezek működése hamarabb helyreállt, így például a személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély igénylése ismét zavartalan volt. Az egészségügyi rendszerben viszont az EESZT feladatai – köztük a felhőalapú receptkiváltás és a betegadatok tárolása – átmenetileg nem voltak elérhetők.
A hiba elhárítása után az államtitkár köszönetet mondott a technikai csapatnak, amiért ilyen gyorsan sikerült helyreállítani a rendszer működését.