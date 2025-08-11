A gyógynövényiparban is letette névjegyét az Edutus-rektor, most Prima lehet Hajtó professzor

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Komárom-Esztergom vármegyei szervezete az idén is díjazza szűkebb hazánk sport-, kulturális és közéleti személyiségeit. Ahogy az már hagyomány, az idei Vármegyei Prima Díj jelöltjei között is tíz példakép várhatja a voksokat. A Kemma cikksorozatban mutatja be tíz kategóriagyőztest, akik közül a támogatók szavazata alapján választják majd ki a három Prima Díjast, akik 2-2 millió forint pénzjutalomban részesülhetnek. A közönség által megszavazott Közönség és Külön Prima Díjat is kiosztanak, ennek összege 500-500 ezer forint. Fontos, hogy aki a 10-es shortlistre bejutott, az már nyert, hiszen 2025-ben – a beérkezett jelölések alapján – a legjobb volt a meghirdetett kategóriájában. Ezúttal a Magyar Tudomány kategória győztese, az Edutus volt rektora, Prof. Dr. Hajtó János Péter DSc mutatkozik be.

A VOSZ Komárom-Esztergom vármegyei szervezete Dr. Hajtó János Péter DSc-t is jelölte a Vármegyei Prima Díjra. Az Edutus volt rektorát küldföldön is elismerik.

Forrás: Beküldött

Az Edutus volt rektora nem csak Tatabányán alkotott maradandót

Az Edutus Egyetem 2014-ben nyugdíjba vonult rektora 1972-ben az MTA Központi Fizikai Kutató Intézetében kezdte pályafutását. Nemzetközi konferenciákon tartott előadásokat. 1981-ben meghívták az Edinburghi Elektromérnöki Tanszékre. '93-ban akadémiai doktori (DSc) fokozatot kapott, így az egyetem örökös tagja lett. 1994-ben lett az Edinburghi Napier Egyetem professzora. Több mint 120 tudományos publikációja van.

Néhány szabadalma eredményeit a British Telecom hasznosította, másokat az egyetemi kollégáival alapított Freelight System Ltd. Külföldi és magyar díjak birtokosa.

2009-ben lett a Tatabányai Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának rektora. 2016-tól igazgatóként, majd résztulajdonosként részt vesz a HerbaPharm Europe Kft alapításában, működtetésében: mesterséges vagy szintetitkus anyagok nélkül, növényekből, gyógynövényekből gyulladásgátló, fájdalomcsillapító, betegségmegelőző hatóanyagokat gyártanak, hasznosítanak.

A 2025-ös Komárom-Esztergom Vármegyei Díj további jelöltjei:

Magyar Irodalom: Szénási Zoltán irodalomtörténész

Magyar Képzőművészet: Szabó Andrea grafikusművész

Magyar Tudomány: Dr. Hajtó János ny. professzor

Magyar Oktatás és Köznevelés: Zombori Mihály, a Tatai Patara főszervezője

Magyar Építészet és Építőművészet: László Tibor ny. főépítész

Magyar Sajtó: Varga Gábor szerkesztő

Magyar Közművelődés: Turi Zsolt helytörténész

Magyar Zeneművészet: Dukay Barnabás zeneszerző Magyar Sport: Esztergomi Kézilabda Club

Magyar Színház és filmművészet: Crespo Rodrigo színész, színház-igazgató

A Vármegyei Prima Díjátadó Gálaestet szeptember 19-én (pénteken) 18 órakor tartják meg Tatabányán, a Jászai Mari Színházban.