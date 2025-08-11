1 órája
A gyógynövényiparban is letette névjegyét az Edutus-rektor, most Prima lehet Hajtó professzor
A VOSZ Komárom-Esztergom vármegyei szervezete Dr. Hajtó János Péter DSc-t is jelölte a Vármegyei Prima Díjra. Az Edutus volt rektorát küldföldön is elismerik, sikeres nemzetközi munka után tért haza, és ma sem pihen.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Komárom-Esztergom vármegyei szervezete az idén is díjazza szűkebb hazánk sport-, kulturális és közéleti személyiségeit. Ahogy az már hagyomány, az idei Vármegyei Prima Díj jelöltjei között is tíz példakép várhatja a voksokat. A Kemma cikksorozatban mutatja be tíz kategóriagyőztest, akik közül a támogatók szavazata alapján választják majd ki a három Prima Díjast, akik 2-2 millió forint pénzjutalomban részesülhetnek. A közönség által megszavazott Közönség és Külön Prima Díjat is kiosztanak, ennek összege 500-500 ezer forint. Fontos, hogy aki a 10-es shortlistre bejutott, az már nyert, hiszen 2025-ben – a beérkezett jelölések alapján – a legjobb volt a meghirdetett kategóriájában. Ezúttal a Magyar Tudomány kategória győztese, az Edutus volt rektora, Prof. Dr. Hajtó János Péter DSc mutatkozik be.
Az Edutus volt rektora nem csak Tatabányán alkotott maradandót
Az Edutus Egyetem 2014-ben nyugdíjba vonult rektora 1972-ben az MTA Központi Fizikai Kutató Intézetében kezdte pályafutását. Nemzetközi konferenciákon tartott előadásokat. 1981-ben meghívták az Edinburghi Elektromérnöki Tanszékre. '93-ban akadémiai doktori (DSc) fokozatot kapott, így az egyetem örökös tagja lett. 1994-ben lett az Edinburghi Napier Egyetem professzora. Több mint 120 tudományos publikációja van.
Néhány szabadalma eredményeit a British Telecom hasznosította, másokat az egyetemi kollégáival alapított Freelight System Ltd. Külföldi és magyar díjak birtokosa.
2009-ben lett a Tatabányai Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának rektora. 2016-tól igazgatóként, majd résztulajdonosként részt vesz a HerbaPharm Europe Kft alapításában, működtetésében: mesterséges vagy szintetitkus anyagok nélkül, növényekből, gyógynövényekből gyulladásgátló, fájdalomcsillapító, betegségmegelőző hatóanyagokat gyártanak, hasznosítanak.
A Vármegyei Prima Díjátadó Gálaestet szeptember 19-én (pénteken) 18 órakor tartják meg Tatabányán, a Jászai Mari Színházban.
