Megszakad a szív: Ecet Zsolt halála után így állítanak örök emléket a szeretett mentősnek

Az egész országot megrázta a fiatal édesapa, Ecet Zsolt halála. A 38 éves mentőst felesége, Bernadett, valamint pici fia, Levi is siratja a bajtársak mellett. Mint ismert, a pestlőrinci mentős szolgálat közben veszítette életét, hiába tettek meg mindent a kollégái. Most kiderült, hogy mi okozhatta a halálát, és az is, hogyan állítanak neki emléket.

Ecet Zsolt halála után napokkal is égnek a mécsesek a mentőállomáson, de nem csak így búcsúznak a bajtársak

Ecet Zsolt halála mindenkit megrázott, emléket állítanak neki

Ahogy arról a Bors ír az elhunyt mentős egyik legjobb barátjának beszámolója alapján, Zsoltnál életveszélyes szívritmuszavar lépett fel. A gyász pedig nem múlik. Molnár Péter arról is beszélt a lapnak, hogy a Pestszentlőrinci Mentőállomáson még mindig égnek egy kis asztalon Zsolt képe mellett a mécsesek, ide helyeztek ki a bajtársai egy dobozt, amiben papírra vetett emlékeket gyűjtenek az elhunytról, aki a közösség szíve, lelke volt. aki meg szeretne osztani egy kedves emléket róla, vagy üzenetet írni, az ebbe a dobozba dobhatja azt, és ezt végül a mentős özvegye kapja majd meg. Később pedig a most hétéves kisfia is elolvashatja majd azokat.

Péter korábban azt is elárulta, hogy gépkocsivezető barátjával milyen szokásuk volt szolgálat közben.

− Mindig megvoltak a saját rituáléink. Hajnaltájt, ha még mindig kint voltunk, megbeszéltük, melyik gyorsétterembe megyünk. Ezt „hajnali bűnözésnek” hívtuk, hogy a feleségek ne lássák, mitől hízunk.

A szíve és a lelke is a helyén volt, boldognak láttam.

− idézte fel a gyászoló barát.

Az is kiderült, hogyan és hol búcsúztatják majd Ecet Zsoltot, akit az Országos Mentőszolgálat saját halottjának tekint.