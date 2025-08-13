1 órája
Varázslatos dunai horgászat – amikor a természet diktál
A Dunán horgászni egyszerre kihívás és élmény, ahol minden kapás egy meglepetés. Kopcsó Gábor szerint a dunai horgászás igazi próbatétel, amelyért a legszebb fogásokkal jutalmaz a folyó.
Aki egyszer horgászott a Dunán, az tudja, hogy ez a víz nem adja könnyen a kincseit. Kopcsó Gábor, komáromi pecás, aki tavaly romantikus lánykérésével is felhívta magára a figyelmet, most újra a Kemma.hu-nak mesélt. Ezúttal arról, miért különleges a folyón horgászni, és hogyan sikerült három nap alatt öt darab, tíz kiló feletti amurt kifognia. A dunai horgászás szerinte egyben kihívás és élmény.
– A Duna teljesen más világ, mint az állóvízi horgászat. Itt soha nem lehet tudni, mi akad a horogra – lehet egy kisebb márna, de akár egy 20 kilós amur is – kezdte Gábor, aki szerint a sodrás, a változó vízállás és a mederviszonyok nemcsak próbára teszik az embert, hanem éppen ezek adják a folyó varázsát. – Minden kapás egy meglepetés.
A dunai horgászás igazi élmény
A horgász szerint a tavakon sokkal kiszámíthatóbb a halfogás.
– Ott sokszor pontosan tudjuk, mekkora halakat telepítettek, milyen csali válik be, és hogy hol kell etetni. Ezzel nincs is semmi baj, de a Dunán minden halért meg kell küzdeni. Itt a természet diktál, ettől lesz izgalmas és felejthetetlen minden fogás.
Halszörnyet fogtak ki a Dunából, fotókon az óriási, vén ragadozó
Gábor számára a horgászat nem pusztán a halfogást jelenti.
– Ez nekem az összhangról szól – a természet, az ember és a felszerelés közötti egyensúlyról. A felszerelésem is ezt tükrözi: nem használok túl erős botot, de nem is a legfinomabb pecára rendezkedtem be. A botom pont elbírja a dunai horgászat kihívásait, a végszerelék pedig erős és megbízható, de nem túl durva. Ez így a halak szempontjából is sportszerű és tiszteletteljes – magyarázta a horgász.
Stratégia és türelem
A módszerei is alapos megfontoláson alapulnak. Legutóbb egy különleges etetési stratégiát próbált ki: egy teljes héten át minden nap ugyanazon a helyen etetett, anélkül hogy közben horgászott volna.
– Tudtam, hogy idő kell, míg a halak biztonságban érzik magukat és megszokják a helyet. Nem akartam megzavarni őket jelenléttel, kapásokkal vagy fárasztásokkal. Türelmet igényelt, de úgy érzem, megérte.
Az eredmények magukért beszéltek: három nap alatt öt darab, tíz kiló feletti amur került a partra – mindezt olyan sodrásban, ahol már a szerelék lerakása is komoly kihívás.
– A fogások visszaigazolták, hogy a türelem és a kitartás mindig kifizetődik a Dunán – tette hozzá.
Csodaszámba megy, amit a Dunából kihúzott a komáromi horgász
Gábor szerint a parton sem volt unalmas a helyzet.
– Csúszós, algás kövek nehezítették a közlekedést, néha megindult egy-egy nagyobb kő a lábam alatt – ez igazi adrenalinlöketet ad. És nemcsak a vízben, de a parton is akadt élet: láttam hódot úszni, vízi pockot kapirgálni, patkányt és egeret a parti fűben. A Duna tényleg tele van meglepetésekkel.
Kopcsó Gábor neve sokaknak ismerős lehet – tavaly a neszmélyi 96 órás horgászversenyen mécsesekből kirakott szív előtt, rózsaszín gumicsizmában kérte meg kedvese, Márti kezét. Most pedig újabb emlékezetes fejezetet írt a saját horgászkönyvébe: öt hatalmas amurt a nagy Dunából, három nap alatt.