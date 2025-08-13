Varázslatos dunai horgászat – amikor a természet diktál

Aki egyszer horgászott a Dunán, az tudja, hogy ez a víz nem adja könnyen a kincseit. Kopcsó Gábor, komáromi pecás, aki tavaly romantikus lánykérésével is felhívta magára a figyelmet, most újra a Kemma.hu-nak mesélt. Ezúttal arról, miért különleges a folyón horgászni, és hogyan sikerült három nap alatt öt darab, tíz kiló feletti amurt kifognia. A dunai horgászás szerinte egyben kihívás és élmény.

A Dunán horgászni egyszerre kihívás és élmény, ahol minden kapás egy meglepetés. Kopcsó Gábor szerint a dunai horgászás igazi próbatétel, amelyért a legszebb fogásokkal jutalmaz a folyó

Forrás: beküldött

– A Duna teljesen más világ, mint az állóvízi horgászat. Itt soha nem lehet tudni, mi akad a horogra – lehet egy kisebb márna, de akár egy 20 kilós amur is – kezdte Gábor, aki szerint a sodrás, a változó vízállás és a mederviszonyok nemcsak próbára teszik az embert, hanem éppen ezek adják a folyó varázsát. – Minden kapás egy meglepetés.

A dunai horgászás igazi élmény

A horgász szerint a tavakon sokkal kiszámíthatóbb a halfogás.

– Ott sokszor pontosan tudjuk, mekkora halakat telepítettek, milyen csali válik be, és hogy hol kell etetni. Ezzel nincs is semmi baj, de a Dunán minden halért meg kell küzdeni. Itt a természet diktál, ettől lesz izgalmas és felejthetetlen minden fogás.