Egy emberként rágott be Tatabánya, kislánnyal történt meg a szülők rémálma

Izgalmas és egyben drámai nyarat tudhat maga mögött Komárom-Esztergom vármegye, amely nem szűkölködött indulatoktól, felháborodásoktól, de történtek büszkeségre is okot adó események. Most visszatekintettük, mik voltak azok a közéleti események, amelyek leginkább érdekelték olvasóinkat. Az egészen biztos, hogy a tatabányai parkolás mizériája egy jó darabig emlékezetes marad a városlakók számára.

Dráma az iskolában és a parkolási rendszerben is, íme a nyár legolvasottabb történései

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A mélyben bugyogó víz csodájára jár mindenki

Egy darabka földalatti csoda, így is nevezhetnénk Tata egyik ékkövét, amely nem más, mint a Grófi-tó. Ez a különleges tó nem csak nyáron, egész évben várja a fürdeni vágyókat. A tatai karsztforrástó látványa és élménye páratlan.