Nyári összefoglaló

1 órája

Egy emberként rágott be Tatabánya, kislánnyal történt meg a szülők rémálma

Címkék#Lidl#Kapu Tibor#Grófi-tó#múltidéző#parkolás#gyász

Visszatekintettünk a nyárra és összegyűjtöttük nektek az elmúlt hónapok legolvasottabb történéseit. Drámai pillanatokból is akadt bőven Komárom-Esztergomban.

Kemma.hu

Izgalmas és egyben drámai nyarat tudhat maga mögött Komárom-Esztergom vármegye, amely nem szűkölködött indulatoktól, felháborodásoktól, de történtek büszkeségre is okot adó események. Most visszatekintettük, mik voltak azok a közéleti események, amelyek leginkább érdekelték olvasóinkat. Az egészen biztos, hogy a tatabányai parkolás mizériája egy jó darabig emlékezetes marad a városlakók számára.

Dráma az iskolában és a parkolási rendszerben is, íme a nyár legolvasottabb történései
Dráma az iskolában és a parkolási rendszerben is, íme a nyár legolvasottabb történései
Fotó: Flajsz Péter / Forrás:  24 Óra

A mélyben bugyogó víz csodájára jár mindenki

Egy darabka földalatti csoda, így is nevezhetnénk Tata egyik ékkövét, amely nem más, mint a Grófi-tó. Ez a különleges tó nem csak nyáron, egész évben várja a fürdeni vágyókat. A tatai karsztforrástó látványa és élménye páratlan.

Tatabányát sokkolta az új parkolási rendelet

Bár már bevezették és élesben működik, Tatabányának még egy darabig emésztenie kell az új parkolási rendet. A regisztrációhoz kötött új parkolás már júliustól él, korábban egy helyen összegyűjtöttünk ezzel kapcsolatban minden fontos tudnivalót.

Ahogy arról is beszámoltunk, hogy július 1-jétől sokkal mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk az albérletben élő fiataloknak, háromgyerekes anyáknak, nyugdíjas ingatlantulajdonosnak és a szülés előtt álló egygyermekes kismamáknak.

A rendszer élesedése után több baki is tovább borzolta a kedélyeket. Kezdetben az ügyfélszolgálat volt elérhetetlen, majd Óvárosban több parkolási tábla is hibásan került ki.

Gyászol az iskola

Július végén tudatta közösségi oldalán a nagyigmándi iskola, hogy elhunyt szeretett igazgatójuk. A 36 évnyi vezetői pályafutása alatt Karsai Bálint elkötelezetten ápolta az iskola hagyományait, kiemelt figyelmet fordított a közösségformálásra, a belső és külső kapcsolatok építésére.

Kapu Tibor Esztergom felett

Kapu Tibor űrutazása az egész országot lázban tartotta. Több mint kéthetes űrmissziója során a Nemzetközi Űrállomással többször elhúzott Magyarország felett, többek között Esztergom felett is

A múlt nagy partiarcai 

Mindig is kíváncsi voltál, hogy buliztak az emberek 20 évvel ezelőtt? Mi megmutatjuk nektek, hogyan és hol nyomták a legnagyobb partiarcok a szórakozást Tatabányán. 

Bezárt a Lidl, de van egy jó hírünk

Sok esztergomi kapott a fejéhez, amikor arról értesült, hogy bezár az egyik Lidl a városban. Ez a zárás azonban nem végleges, ahogy arról már azóta beszámoltunk, az áruház hivatalos választ adott, amiből kiderült, hogy mikor nyithat újra az üzlet.

Erre büszke lehet Tatabánya

A Dining Guide 2025-ös díjátadóján nagy meglepetés érte az egyik megyei éttermet, ugyanis a tatabányai Vadvirág Vendéglő és Fogadó lett az év egyik legjobb családi étterme.

Tatabánya az unalom fővárosa?! Ti válaszoltatok

A nyáron arra kértük a tatabányaiakat, mondják el, mi zavarja őket a legjobban a városukban. Nem meglepő módon a szórakozási lehetőségek hiánya és az esti kihaltság került a fókuszba.

Íme a megye legjobb fodrászai

Mi kérdezünk, ti válaszoltatok. Összeállt a top10-es lista a vármegye legjobb fodrászaiból

Drámai pillantok a kirándulás után

Egy tatai osztálykirándulás után történt rémisztő dolog. A meleg buszon felejtettek egy kislányt. A kislány hősként viselkedett és betörte a busz ablakát.

 

