1 órája
Egy emberként rágott be Tatabánya, kislánnyal történt meg a szülők rémálma
Visszatekintettünk a nyárra és összegyűjtöttük nektek az elmúlt hónapok legolvasottabb történéseit. Drámai pillanatokból is akadt bőven Komárom-Esztergomban.
Izgalmas és egyben drámai nyarat tudhat maga mögött Komárom-Esztergom vármegye, amely nem szűkölködött indulatoktól, felháborodásoktól, de történtek büszkeségre is okot adó események. Most visszatekintettük, mik voltak azok a közéleti események, amelyek leginkább érdekelték olvasóinkat. Az egészen biztos, hogy a tatabányai parkolás mizériája egy jó darabig emlékezetes marad a városlakók számára.
A mélyben bugyogó víz csodájára jár mindenki
Egy darabka földalatti csoda, így is nevezhetnénk Tata egyik ékkövét, amely nem más, mint a Grófi-tó. Ez a különleges tó nem csak nyáron, egész évben várja a fürdeni vágyókat. A tatai karsztforrástó látványa és élménye páratlan.
Fotókon az ország egyik legszebb strandja: itt a mélyben is bugyog, forr a víz
Tatabányát sokkolta az új parkolási rendelet
Bár már bevezették és élesben működik, Tatabányának még egy darabig emésztenie kell az új parkolási rendet. A regisztrációhoz kötött új parkolás már júliustól él, korábban egy helyen összegyűjtöttünk ezzel kapcsolatban minden fontos tudnivalót.
Itt az új tatabányai parkolási rend trükkje: ezt az egész város benézheti
Ahogy arról is beszámoltunk, hogy július 1-jétől sokkal mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk az albérletben élő fiataloknak, háromgyerekes anyáknak, nyugdíjas ingatlantulajdonosnak és a szülés előtt álló egygyermekes kismamáknak.
Ők a tatabányai parkolási rendszer vesztesei: kismama, család, nyugdíjas is pórul jár
A rendszer élesedése után több baki is tovább borzolta a kedélyeket. Kezdetben az ügyfélszolgálat volt elérhetetlen, majd Óvárosban több parkolási tábla is hibásan került ki.
Óriási bakit szúrtak ki az új tatabányai parkolási rendszerben, teljes a káosz
Gyászol az iskola
Július végén tudatta közösségi oldalán a nagyigmándi iskola, hogy elhunyt szeretett igazgatójuk. A 36 évnyi vezetői pályafutása alatt Karsai Bálint elkötelezetten ápolta az iskola hagyományait, kiemelt figyelmet fordított a közösségformálásra, a belső és külső kapcsolatok építésére.
Elhunyt a szeretett iskolaigazgató, mindenki siratja a nagybetűs tanárt
Kapu Tibor Esztergom felett
Kapu Tibor űrutazása az egész országot lázban tartotta. Több mint kéthetes űrmissziója során a Nemzetközi Űrállomással többször elhúzott Magyarország felett, többek között Esztergom felett is.
A múlt nagy partiarcai
Mindig is kíváncsi voltál, hogy buliztak az emberek 20 évvel ezelőtt? Mi megmutatjuk nektek, hogyan és hol nyomták a legnagyobb partiarcok a szórakozást Tatabányán.
Így bulizott anno Tatabánya: a legkeményebb bulihelyek és partiarcok fotókon
Bezárt a Lidl, de van egy jó hírünk
Sok esztergomi kapott a fejéhez, amikor arról értesült, hogy bezár az egyik Lidl a városban. Ez a zárás azonban nem végleges, ahogy arról már azóta beszámoltunk, az áruház hivatalos választ adott, amiből kiderült, hogy mikor nyithat újra az üzlet.
Itt a Lidl válasza, mikor nyit ki újra az esztergomi bolt
Erre büszke lehet Tatabánya
A Dining Guide 2025-ös díjátadóján nagy meglepetés érte az egyik megyei éttermet, ugyanis a tatabányai Vadvirág Vendéglő és Fogadó lett az év egyik legjobb családi étterme.
Tatabánya az unalom fővárosa?! Ti válaszoltatok
A nyáron arra kértük a tatabányaiakat, mondják el, mi zavarja őket a legjobban a városukban. Nem meglepő módon a szórakozási lehetőségek hiánya és az esti kihaltság került a fókuszba.
Szellemváros lett Tatabánya?! Kőkemény jelentések az unalom fővárosából
Íme a megye legjobb fodrászai
Mi kérdezünk, ti válaszoltatok. Összeállt a top10-es lista a vármegye legjobb fodrászaiból.
Drámai pillantok a kirándulás után
Egy tatai osztálykirándulás után történt rémisztő dolog. A meleg buszon felejtettek egy kislányt. A kislány hősként viselkedett és betörte a busz ablakát.
Dráma Tatán: buszban felejtettek egy hétéves kislányt a nagy hőségben