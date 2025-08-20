A Suzuki esztergomi letelepedésében vállalt szerepet - kitüntették az egykori pedagógust

Méltatásában kiemelte: a díjazott utat mutatott a rendszerváltás viharos éveiben, sokat tett a közösségéért.

– Simon Tibor tiszteli és szereti Esztergomot, így Esztergom is tiszteli és szereti őt - monda Hernádi Ádám, aki átadta a díszoklevelet és egy metszetet a díjazottnak.

Simon Tibor is szólt a megjelentekhez. Felidézte: épp 60 éve, 1965-ben helyezték át Esztergomba akkori munkahelyén, és nagyon megszerette a várost.

–Úgy éreztem, egészen fontos dolog történt velem, így innen már nem tudtam elmenni, megfogott a város - mondta el Simon Tibor.

