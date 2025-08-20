1 órája
A Suzuki esztergomi letelepedésében vállalt szerepet - kitüntették az egykori pedagógust
A város meghatározó közösségi személyiségét díjazták. Augusztus 20-a alkalmából városi díszpolgári címet adtak Simon Tibornak.
A Szent Adalbert Rendezvényközpontban adták át augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén a városi díszpolgári címet. Az idén Simon Tibor, a Bottyán-iskola egykori tanára, a város utolsó tanácselnöke kapta a városi elismerést.
Díszpolgári cím a város gazdasági életének fellendítéséért
Az ünnepségen részt vett Erős Gábor országgyűlési képviselő és Steindl Balázs alpolgármester is. Hernádi Ádám köszöntötte a megjelenteket, aki méltatta Simon Tibor munkásságát. Beszédében hangsúlyozta: Simon Tibor a város utolsó tanácselnöke volt, és a rendszerváltás előtt hozzájárult, hogy a Magyar Suzuki Zrt. Esztergomot válassza bázisául. Ez a lépés hosszútávon meghatározta Esztergom fejlődését.
GALÉRIA: Átadták a díszpolgári címet Esztergomban (Fotók: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
Méltatásában kiemelte: a díjazott utat mutatott a rendszerváltás viharos éveiben, sokat tett a közösségéért.
– Simon Tibor tiszteli és szereti Esztergomot, így Esztergom is tiszteli és szereti őt - monda Hernádi Ádám, aki átadta a díszoklevelet és egy metszetet a díjazottnak.
Simon Tibor is szólt a megjelentekhez. Felidézte: épp 60 éve, 1965-ben helyezték át Esztergomba akkori munkahelyén, és nagyon megszerette a várost.
–Úgy éreztem, egészen fontos dolog történt velem, így innen már nem tudtam elmenni, megfogott a város - mondta el Simon Tibor.
