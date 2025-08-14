Még megmenthető az idei bejgli? Itt a szakértő megoldása: a dióburok-fúrólégy ellenszere

Megkezdődött a dió termését tönkretevő szúró légy rajzása. Oroszlány polgármestere, Takács Károly közösségi oldalán kérte a lakosságot, hogy aki tud, azonnal védekezzen a dióbúrok-fúrólégy ellen.

Dióbúrok-fúrólégy ellen ragasztós lappal és permetezéssel lehet védekezni

Forrás: agroinform.hu

A városvezető tanácsot is adott, hogy mivel lehet védekezni a kértevők ellen: rgadós lapok kihelyezésével, illetve permetezéssel.

Így védekezz a dióbúrok-fúrólégy ellen

– Most kell beavatkozni, mert ha a zöld dióba befúr ez a kicsi, körülbelül három milliméteres kártevő, akkor vége a termésnek – figyelmeztetett a városvezető. Hozzátette: a rovar a fa alatti talajból rajzik ki.

Sajó Tünde, az oroszlányi Kostyál & Társa Gazdabolt munkatársa a Kemma.hu-nak elmondta: a ragadós lapok A3-as méretűek, színcsapdaként működnek.