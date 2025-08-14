augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

28°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelem

2 órája

Még megmenthető az idei bejgli? Itt a szakértő megoldása: a dióburok-fúrólégy ellenszere

Címkék#dió#Takács Károly#dióburok fúrólégy#Kostyál & amp ; Társa Gazdabolt#permet#polgármester

Idén is ellepték a diófákat a kártevők, amelyek komoly termésveszteséget okozhatnak a kertekben. A legnagyobb gondot továbbra is a dióbúrok-fúrólégy okozza, amely a dió héját és belsejét egyaránt károsítja.

Kemma.hu

Megkezdődött a dió termését tönkretevő szúró légy rajzása. Oroszlány polgármestere, Takács Károly közösségi oldalán kérte a lakosságot, hogy aki tud, azonnal védekezzen a dióbúrok-fúrólégy ellen. 

Idén is ellepték a diófákat a kártevők, amelyek komoly termésveszteséget okozhatnak a kertekben. A legnagyobb gondot továbbra is a dióbúrok-fúrólégy okozza, amely a dió héját és belsejét egyaránt károsítja.
Dióbúrok-fúrólégy ellen ragasztós lappal és permetezéssel lehet védekezni 
Forrás: agroinform.hu

A városvezető tanácsot is adott, hogy mivel lehet védekezni a kértevők ellen: rgadós lapok kihelyezésével, illetve permetezéssel. 

Így védekezz a dióbúrok-fúrólégy ellen

– Most kell beavatkozni, mert ha a zöld dióba befúr ez a kicsi, körülbelül három milliméteres kártevő, akkor vége a termésnek – figyelmeztetett a városvezető. Hozzátette: a rovar a fa alatti talajból rajzik ki.

Sajó Tünde, az oroszlányi Kostyál & Társa Gazdabolt munkatársa a Kemma.hu-nak elmondta: a ragadós lapok A3-as méretűek, színcsapdaként működnek. 

– A színre mennek, és ha rajta van a csíkos szárnyú légy, az nemcsak megöli a rovart, hanem jelzi is a rajzást. Ha beleragad, ideje permetezni – magyarázta.
A szakember szerint jelenleg két engedélyezett szer áll rendelkezésre, köztük egy felszívódó rovarölő. 

Tartsd be az előírást!

– Tíz liter permet készíthető belőle, és csak a megadott növényekre szabad használni. Fontos, hogy minden ilyen vegyszernek van élelmezés-várakozási ideje, vagyis meg van szabva, hogy a használat után mennyi ideig nem szabad fogyasztani a termést. Erről minden esetben tájékoztatjuk is a vevőinket – hangsúlyozta.

Sajó Tünde arra is felhívta a figyelmet, hogy érdemes már most gondolni a következő évre. Májusban talajfertőtlenítővel is lehet védekezni, amely a talajból elpusztítja a lárvákat. 
– Egy adag száz négyzetméterre elegendő, a lombkorona alatti területre kell kijuttatni. Így nem jut fel a lombkoronába, de a szomszéd fájáról még átjöhet a kártevő – figyelmeztetett. Hozzátette, hogy fontos a higiénia is: a lehullott termést össze kell szedni a fa alól, és semmiképp sem szabad a komposztba tenni. Még a diófa alatti talajon sem maradhat, mert a lárvák ebben fejlődnek ki. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu