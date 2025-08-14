2 órája
Még megmenthető az idei bejgli? Itt a szakértő megoldása: a dióburok-fúrólégy ellenszere
Idén is ellepték a diófákat a kártevők, amelyek komoly termésveszteséget okozhatnak a kertekben. A legnagyobb gondot továbbra is a dióbúrok-fúrólégy okozza, amely a dió héját és belsejét egyaránt károsítja.
Megkezdődött a dió termését tönkretevő szúró légy rajzása. Oroszlány polgármestere, Takács Károly közösségi oldalán kérte a lakosságot, hogy aki tud, azonnal védekezzen a dióbúrok-fúrólégy ellen.
A városvezető tanácsot is adott, hogy mivel lehet védekezni a kértevők ellen: rgadós lapok kihelyezésével, illetve permetezéssel.
Így védekezz a dióbúrok-fúrólégy ellen
– Most kell beavatkozni, mert ha a zöld dióba befúr ez a kicsi, körülbelül három milliméteres kártevő, akkor vége a termésnek – figyelmeztetett a városvezető. Hozzátette: a rovar a fa alatti talajból rajzik ki.
Sajó Tünde, az oroszlányi Kostyál & Társa Gazdabolt munkatársa a Kemma.hu-nak elmondta: a ragadós lapok A3-as méretűek, színcsapdaként működnek.
– A színre mennek, és ha rajta van a csíkos szárnyú légy, az nemcsak megöli a rovart, hanem jelzi is a rajzást. Ha beleragad, ideje permetezni – magyarázta.
A szakember szerint jelenleg két engedélyezett szer áll rendelkezésre, köztük egy felszívódó rovarölő.
Tartsd be az előírást!
– Tíz liter permet készíthető belőle, és csak a megadott növényekre szabad használni. Fontos, hogy minden ilyen vegyszernek van élelmezés-várakozási ideje, vagyis meg van szabva, hogy a használat után mennyi ideig nem szabad fogyasztani a termést. Erről minden esetben tájékoztatjuk is a vevőinket – hangsúlyozta.
Sajó Tünde arra is felhívta a figyelmet, hogy érdemes már most gondolni a következő évre. Májusban talajfertőtlenítővel is lehet védekezni, amely a talajból elpusztítja a lárvákat.
– Egy adag száz négyzetméterre elegendő, a lombkorona alatti területre kell kijuttatni. Így nem jut fel a lombkoronába, de a szomszéd fájáról még átjöhet a kártevő – figyelmeztetett. Hozzátette, hogy fontos a higiénia is: a lehullott termést össze kell szedni a fa alól, és semmiképp sem szabad a komposztba tenni. Még a diófa alatti talajon sem maradhat, mert a lárvák ebben fejlődnek ki.